***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.02.2020 18:42
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 21.02.2020
Genel Kurul Tarihi 25.03.2020
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center Sadıka Ana Toplantı Salonu, 34330 4.Levent/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2019 yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması.
4 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
6 - 2019 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
8 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması
9 - Denetçinin seçimi
10 - 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
12 - 31.05.2019 tarihli SPK idari para cezası hakkında bilgilendirme
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
14 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019Çağrıİlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 2019bilgilendirmedökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.teknosa.com adresindeki 'Yatırımcı İlişkileri ' sayfasında yer alan 'Genel Kurul' bölümünde 'Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı' adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822147
BIST