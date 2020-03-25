***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.03.2020 16:00
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 21.02.2020
Genel Kurul Tarihi 25.03.2020
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center Sadıka Ana Toplantı Salonu, 34330 4.Levent/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluştur
17:3489.200
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -86,07
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
17:346,4649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0427
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4969
En Düşük
6,3790
17:346,9863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0563
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0149
En Düşük
6,8970
17:34334,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,39
|Açılış
|: 334,60
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,28
|78.388.161
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.667.653
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|109.054.891
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.114.439
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|1.177.206
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|18.107.880
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|521.516
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|25.056
|% -6,15
|
|ASELS
|23,42
|1.355.919.746
|% 2,54
|
|THYAO
|8,73
|1.262.471.284
|% 5,31
|
|GARAN
|7,53
|1.220.304.670
|% -0,66
|
|AKBNK
|5,57
|390.231.663
|% -2,79
|
|YKBNK
|1,87
|375.232.556
|% -1,58
|
|YKBNK
|1,87
|375.232.556
|% -1,58
|
|GARAN
|7,53
|1.220.304.670
|% -0,66
|
|THYAO
|8,73
|1.262.471.284
|% 5,31
|
|ODAS
|1,26
|186.676.156
|% -0,79
|
|ISFIN
|2,92
|356.670.027
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5525
|7,5904
|% 0,42
|
|Frank
|6,5651
|6,6046
|% 0,86
|
|Riyal
|1,7163
|1,7249
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.615
|-9,36
|
|Altın Gr.
|334
|335
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,20
|14,26
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|0,01
|
|B. Petrol
|26,47
|26,47
|-0,68
|
Seans Raporu
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17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -711, 26 kaybederek (% -0.66 ) 106, 690
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17:44XU100
Endeks 89, 100 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 12, 106.00 milyon TL de
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17:42PKENT
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 103.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 421 adet işlem
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17:40MRDIN
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 460, 287 adet işlem
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17:39XU100
Endeks 89, 164 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 12, 023.00 milyon TL de