Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.02.2021 19:58



***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 25.02.2021
Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center Sadıka Ana Toplantı Salonu, 34330 4.Levent/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması.
4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
6 - 2020 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Denetçinin seçimi.
10 - 2020 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin 10 ve 13 üncü maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması.
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
14 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 2 Bilgilendirmedökümanı2020 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulukeleri ve ilgili tebliğleri gereğince Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.teknosa.com adresindeki 'Yatırımcı İlişkileri ' sayfasında yer alan 'Genel Kurul' bölümünde 'Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı' adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913094


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.488
Değişim :  0,35% |  5,19
Açılış :  1.510  
Önceki Kapanış :  1.483  
En Yüksek
1.515 En Düşük
1.460
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAMEL 23,76 7.321.879 % 10,00  
SEKUR 36,30 5.741.208 % 10,00  
LINK 51,70 119.047.421 % 10,00  
MERIT 414,70 3.056.754 % 10,00  
KSTUR 346,60 1.923.977 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,2588 7,2684 % 1,38  
Euro 8,8938 8,8994 % 1,98  
Sterlin 10,2135 10,2647 % 1,06  
Frank 8,0082 8,0565 % 1,69  
Riyal 1,9310 1,9407 % 1,32  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 -23,90  
Altın Gr. 416 416 -0,01  
Cumhuriyet 2.760 2.802 -8,00  
Tam 2.744 2.815 -13,76  
Yarım 1.326 1.362 -6,66  
Çeyrek 665 681 -3,33  
Gümüş.Ons 27,72 27,76 -0,19  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 0,04  
B. Petrol 66,15 66,15 -0,03  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru