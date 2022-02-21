***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.02.2022 18:20
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, gündemi ve ortaklarımızın davet edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 21.02.2022
Genel Kurul Tarihi 22.03.2022
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center 34330 4.Levent/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2021 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması.
4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süre ile vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.
6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
7 - 2021 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
10 - Denetçinin seçimi.
11 - 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12 - Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
14 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 Genel kurul Çağrı ilanı.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Şubat 2022 tarih 2101 nolu kararı ile,
Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 22 Mart 2022 Salı günü, saat 15:00'da Beşiktaş 4.Levent, 34330, Sabancı Center, İstanbul adresinde toplantıya çağrılmalarına karar verilmiştir.
2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003227
BIST