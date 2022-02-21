***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, gündemi ve ortaklarımızın davet edilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 21.02.2022Genel Kurul Tarihi 22.03.2022Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center 34330 4.Levent/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.3 - 2021 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması.4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süre ile vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.7 - 2021 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti.9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.10 - Denetçinin seçimi.11 - 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.12 - Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.14 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 Genel kurul Çağrı ilanı.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Şubat 2022 tarih 2101 nolu kararı ile,Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 22 Mart 2022 Salı günü, saat 15:00'da Beşiktaş 4.Levent, 34330, Sabancı Center, İstanbul adresinde toplantıya çağrılmalarına karar verilmiştir.2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003227BIST