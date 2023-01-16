***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.01.2023 16:37
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç belgesinin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.01.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.01.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29/11/2022'de yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 11. Maddesi ile Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliğ (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak Şirketimizce 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihracı kararına istinaden, ihraç belgesinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan borçlanma aracı ihracı limit başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 2/35 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102609
BIST
18:055.208
En Yüksek
|Değişim
|: 4,47%
|| 222,81
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.208
En Düşük
4.981
18:0518,7930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
18:0520,3462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0047
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
18:051.157,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,79
|Açılış
|: 1.157,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|292,70
|1.581.976.398
|% 10,00
|
|SDTTR
|75,35
|352.904.622
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|3.144.207
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.493.441
|% 10,00
|
|HALKB
|11,88
|723.769.272
|% 10,00
|
|ATSYH
|118,80
|3.565.637
|% -5,56
|
|POLTK
|1.640,00
|105.582.902
|% -4,66
|
|IMASM
|263,20
|26.895.002
|% -4,29
|
|KAREL
|18,00
|2.031.240
|% -3,74
|
|ULUFA
|7,39
|9.830.788
|% -3,27
|
|THYAO
|144,40
|9.813.045.150
|% 7,20
|
|EREGL
|41,02
|5.253.564.776
|% 1,64
|
|KOZAL
|574,00
|5.053.843.602
|% 8,10
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|TUPRS
|540,30
|4.553.359.673
|% 5,90
|
|EKGYO
|8,18
|4.508.677.325
|% 3,81
|
|ODAS
|8,97
|3.430.845.162
|% -2,92
|
|YKBNK
|9,73
|2.558.325.296
|% 5,65
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|AKBNK
|17,27
|3.550.131.278
|% 4,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7829
|18,7915
|% 0,05
|
|Euro
|20,3402
|20,3461
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,8517
|22,9663
|% -0,26
|
|Frank
|20,2048
|20,3265
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9884
|5,0134
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-5,40
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.837
|7.903
|93,00
|
|Yarım
|3.819
|3.867
|45,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.934
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|-0,81
|
Seans Raporu
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