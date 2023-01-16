***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç belgesinin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.01.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.01.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 29/11/2022'de yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 11. Maddesi ile Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliğ (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak Şirketimizce 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihracı kararına istinaden, ihraç belgesinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan borçlanma aracı ihracı limit başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 2/35 sayılı kararı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102609BIST