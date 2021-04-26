***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 110.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 3 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 91.000.000 TL artırılarak 201.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarakSermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz kapsamında sunulan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve onaylı izahname bugün (26.04.2021) teslim alınmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan izahname ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931069BIST