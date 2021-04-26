***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
26.04.2021 19:25
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 110.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 3 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 91.000.000 TL artırılarak 201.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak
Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz kapsamında sunulan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve onaylı izahname bugün (26.04.2021) teslim alınmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan izahname ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931069
BIST
18:051.374
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 28,85
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.374
En Düşük
1.344
18:058,2744
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0944
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
18:0510,0375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,1021
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0030
18:05474,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,90
|Açılış
|: 474,36
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUGYO
|12,54
|4.198.967
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.365.652
|% 10,00
|
|TRILC
|40,48
|44.633.974
|% 10,00
|
|KRTEK
|14,08
|18.267.653
|% 10,00
|
|DZGYO
|1,76
|9.632.683
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|58.323.429
|% -9,98
|
|BJKAS
|7,88
|96.854.565
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,23
|104.678.187
|% -9,56
|
|GLYHO
|3,63
|71.963.863
|% -7,16
|
|SNPAM
|17,12
|273.882
|% -6,45
|
|EREGL
|19,32
|1.631.736.234
|% 7,39
|
|THYAO
|11,73
|1.107.773.087
|% 4,08
|
|GARAN
|7,14
|1.037.546.711
|% 0,99
|
|GWIND
|5,62
|1.025.725.877
|% 1,08
|
|PETKM
|6,50
|949.475.206
|% 3,34
|
|YKBNK
|2,10
|414.122.138
|% 0,96
|
|GWIND
|5,62
|1.025.725.877
|% 1,08
|
|PETKM
|6,50
|949.475.206
|% 3,34
|
|GARAN
|7,14
|1.037.546.711
|% 0,99
|
|KRDMD
|7,15
|830.167.515
|% 2,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2691
|8,2744
|% -1,13
|
|Euro
|10,0043
|10,0375
|% -1,01
|
|Sterlin
|11,4729
|11,5304
|% -0,94
|
|Frank
|9,0186
|9,0730
|% -1,15
|
|Riyal
|2,2008
|2,2119
|% -1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|4,60
|
|Altın Gr.
|474
|475
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,22
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,08
|65,08
|-0,34
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 91 artarak (% 1.53 ) 1, 187
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, DZGYO, ORMA, TDGYO, SAYAS, NIBAS, KAPLM, CLEBI, DOGUB, MMCAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, UMPAS, PEKGY, BJKAS
-
17:58
YGYO, AVTUR, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
SNKRN, PEKGY, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında