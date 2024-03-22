***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
22.03.2024 20:14
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Kâr Dağıtım Politikası'nın ekteki şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261683
BIST
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18:059.112
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
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|Açılış
|: 9.162
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|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
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En Düşük
2.219,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEKAG
|66,55
|110.677.669
|% 10,00
|
|GOLTS
|407,00
|539.419.610
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|173.392.076
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|54.599.931
|% 10,00
|
|BERA
|19,82
|686.121.670
|% 9,99
|
|ENSRI
|33,30
|195.237.838
|% -10,00
|
|KSTUR
|8.370,00
|22.100.730
|% -10,00
|
|PEKGY
|15,68
|945.553.762
|% -9,99
|
|ULUFA
|12,51
|108.337.548
|% -9,94
|
|MAKIM
|52,70
|89.169.244
|% -9,91
|
|THYAO
|291,25
|13.055.341.874
|% 2,01
|
|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
|
|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
|
|AKBNK
|45,82
|4.031.331.852
|% 1,73
|
|VESTL
|83,00
|3.876.284.838
|% -3,26
|
|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
|
|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
|
|ZOREN
|5,27
|1.003.255.188
|% -3,48
|
|EKGYO
|10,03
|1.481.207.104
|% -4,57
|
|PETKM
|22,94
|3.137.013.386
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0120
|32,0284
|% 0,01
|
|Euro
|34,5625
|34,6080
|% -0,77
|
|Sterlin
|41,0964
|41,3024
|% -0,55
|
|Frank
|36,3151
|36,4971
|% -0,16
|
|Riyal
|8,7028
|8,7464
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,64
|24,68
|% 0,66
|
|Platin
|895,11
|896,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|989,47
|994,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,50
|85,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.161,91
|2.162,10
|% 0,66
|