***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı karının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 21.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.03.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)TKNSA, TRETKNO00010 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)TKNSA, TRETKNO00010 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizi Yönetim Kurulu'nun 21 Şubat 2022 tarihinde yaptığı toplantıdaŞirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 131.464.120,87-TL. "Dönem Karı", VUK hükümleri gereğince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 153.703.195,56-TL ‘'Dönem Karı'' oluşmuştur.SPK düzenlemeleri gereği geçmiş yıllar zararlarının, geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmının net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınması gerektiği göz önünde bulundurularaka)Şirketimizin Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolarında SPK düzenlemeleri gereği yapılan düzeltmeler sonrası 122.399.778.59 TL, VUK hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında ise 480.764.691,40 TL geçmiş yıllar zararlarının bulunması ve bu sebeple dağıtılabilir kar matrahının oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına,b)2021 yılında oluşan 131.464.120,87-TL dönem karının Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolarında, 153.703.195,56-TL dönem karının ise VUK hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında sözü edilen geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine,c)İşbu teklifin 22 Mart 2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına,Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2021kardagıtım.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 201.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 8.704.007,41Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yok* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 139.406.074,62 153.703.195,564. Vergiler ( - ) 7.941.953,75 05. Net Dönem Kârı 131.464.120,87 153.703.195,566. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -122.399.778,59 -480.764.691,47. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 273.283,42 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003236BIST