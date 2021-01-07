***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.01.2021 18:37
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının Artırılması ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı tutarının 300.000.000 (Üçyüzmilyon) TL olarak yeniden belirlenmesine ve 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897884
BIST
18:051.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,82
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.523
En Düşük
1.506
18:057,3853
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0794
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3934
En Düşük
7,2382
18:059,0784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0698
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0824
En Düşük
8,8939
18:05454,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,55
|Açılış
|: 454,50
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
455,33
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|8,03
|2.190.996
|% 10,00
|
|CMBTN
|346,60
|36.223.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.487,10
|4.803.411
|% 10,00
|
|MRSHL
|332,20
|16.924.296
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.803.861
|% 10,00
|
|OLMIP
|8,75
|6.633.428
|% -9,98
|
|NIBAS
|44,56
|29.231.421
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|13.542.869
|% -9,97
|
|OYAYO
|8,44
|110.025.014
|% -8,66
|
|ISKUR
|351.000,00
|351.000
|% -7,63
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|GARAN
|10,52
|1.746.473.738
|% 1,06
|
|GUBRF
|72,40
|1.551.840.995
|% 4,55
|
|ASELS
|18,96
|1.295.358.120
|% 1,44
|
|AKBNK
|7,54
|1.149.748.539
|% 2,45
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|TSKB
|1,86
|823.958.767
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,42
|603.635.345
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,55
|591.895.860
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,43
|1.014.248.396
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3800
|7,3853
|% 1,09
|
|Euro
|9,0658
|9,0784
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,9800
|10,0300
|% 0,65
|
|Frank
|8,3133
|8,3634
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9620
|1,9719
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-4,62
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,06
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,20
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,04
|
|B. Petrol
|54,67
|54,67
|0,37
|
Seans Raporu
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