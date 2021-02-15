***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.02.2021 12:42
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Metnine Uygun Görüş Verilmesi Talepli SPK Başvurusunun Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
SPK Başvuru Tarihi 27.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.02.2021
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 07.01.2021 tarihli kararı doğrultusunda, kayıtlıebilmesine imkan tanınması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10 ve 13'üncü maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere uygun görüş verilmesi talebiyle 27.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909590
BIST
15:261.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 17,78
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
15:266,9669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0688
|Açılış
|: 6,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9584
15:268,4567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0693
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4506
15:26408,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,39
|Açılış
|: 408,67
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,66
BIST En Aktif Hisseler15:24
|VAKFN
|12,32
|12.460.542
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|276.597
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|145,40
|2.146.078.257
|% 0,83
|
|SASA
|37,60
|1.466.675.306
|% 9,24
|
|THYAO
|12,28
|977.795.596
|% 2,33
|
|TCELL
|16,97
|635.590.279
|% 1,80
|
|GARAN
|9,97
|599.358.401
|% 0,50
|
|GSDHO
|2,73
|330.447.712
|% 1,11
|
|ALBRK
|2,28
|252.227.149
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,53
|249.775.408
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,45
|138.682.702
|% 0,69
|
|CEMAS
|2,27
|212.302.356
|% 2,25
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9642
|6,9666
|% -0,98
|
|Euro
|8,4521
|8,4574
|% -0,80
|
|Sterlin
|9,6585
|9,7069
|% -0,60
|
|Frank
|7,7915
|7,8385
|% -0,83
|
|Riyal
|1,8524
|1,8617
|% -0,94
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|2,35
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,92
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|-22,00
|
|Tam
|2.705
|2.773
|-21,86
|
|Yarım
|1.307
|1.342
|-10,58
|
|Çeyrek
|656
|671
|-5,29
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|63,35
|63,35
|0,92
|