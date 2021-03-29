***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.03.2021 19:05
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının Artırılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
SPK Başvuru Tarihi 27.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10 ve 13' üncü maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler 29 Mart 2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir 5 yıllık süre için uzatılması, kayıtlı sermaye tavanı tutarının 300.000.000 TL olarak yeniden belirlenmesi ve yönetim kurulu toplantılarının fiziksel toplantının yanısıra elektronik ortamda yapılabilmesine yönelik tadil tasarısı kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 esassözleşmetadiltasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921587
BIST