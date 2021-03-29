***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının ArtırılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10SPK Başvuru Tarihi 27.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10 ve 13' üncü maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler 29 Mart 2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir 5 yıllık süre için uzatılması, kayıtlı sermaye tavanı tutarının 300.000.000 TL olarak yeniden belirlenmesi ve yönetim kurulu toplantılarının fiziksel toplantının yanısıra elektronik ortamda yapılabilmesine yönelik tadil tasarısı kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 esassözleşmetadiltasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921587BIST