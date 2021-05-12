***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
12.05.2021 09:42
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim Kurulu Başkanı-Hakan Timur(İcracı), Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Zeynep Pelin Erkıralp(İcracı)
Yönetim kurulu başkanının adı
HAKAN TİMUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936333
BIST
11:141.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,90
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
11:148,3235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0437
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3379
En Düşük
8,2733
11:1410,1045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0171
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1306
En Düşük
10,0522
11:14489,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,39
|Açılış
|: 489,53
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
491,72
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler11:14
|YAPRK
|82,35
|2.218.652
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|156.207.967
|% 9,94
|
|CANTE
|6,14
|49.931.679
|% 9,84
|
|SERVE
|17,99
|69.603
|% 9,03
|
|DGGYO
|10,58
|1.212.752
|% 8,85
|
|VAKFN
|11,34
|109.925.187
|% -10,00
|
|FENER
|23,52
|81.357.711
|% -9,95
|
|BJKAS
|9,31
|63.762.606
|% -8,00
|
|DENGE
|5,26
|32.502
|% -7,72
|
|ISGSY
|16,55
|14.077.120
|% -6,87
|
|THYAO
|13,17
|249.140.879
|% -1,35
|
|PETKM
|6,55
|224.336.752
|% -1,21
|
|KRDMD
|8,50
|185.542.472
|% -0,93
|
|EREGL
|20,16
|166.924.597
|% 0,30
|
|GSRAY
|3,54
|156.207.967
|% 9,94
|
|CEMAS
|1,43
|124.189.332
|% 8,33
|
|YKBNK
|2,10
|97.906.885
|% -0,94
|
|GSRAY
|3,54
|156.207.967
|% 9,94
|
|PETKM
|6,55
|224.336.752
|% -1,21
|
|KARSN
|4,31
|139.873.986
|% -2,27
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3213
|8,3235
|% 0,53
|
|Euro
|10,1021
|10,1045
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,7124
|11,7711
|% 0,34
|
|Frank
|9,1538
|9,2090
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2103
|2,2214
|% 0,43
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-6,02
|
|Altın Gr.
|490
|490
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,37
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,20
|69,20
|0,65
|