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***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

12.05.2021 09:42



***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim Kurulu Başkanı-Hakan Timur(İcracı), Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Zeynep Pelin Erkıralp(İcracı)
Yönetim kurulu başkanının adı
HAKAN TİMUR



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936333


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