***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
25.03.2022 16:39
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2, %33,33
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013075
BIST
16:372.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 9,51
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
16:3714,8503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0261
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
16:3716,3703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0419
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
16:37929,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,55
|Açılış
|: 929,13
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
928,21
BIST En Aktif Hisseler16:37
|ACSEL
|29,04
|31.051.556
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|116.980.429
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.652.292
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|260.114.343
|% 9,93
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,89
|21.433.603
|% -4,97
|
|SELGD
|4,10
|2.192.478
|% -3,98
|
|KONKA
|13,26
|120.428.959
|% -3,70
|
|ISSEN
|15,39
|16.896.137
|% -3,69
|
|KRDMD
|15,34
|1.422.080.186
|% -0,20
|
|THYAO
|28,28
|1.140.537.322
|% 0,57
|
|SASA
|59,70
|1.048.559.059
|% 1,96
|
|KARSN
|4,87
|973.324.657
|% 8,22
|
|SMRTG
|16,27
|804.556.048
|% 5,65
|
|KARSN
|4,87
|973.324.657
|% 8,22
|
|DOHOL
|3,26
|333.156.143
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,95
|380.220.459
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,34
|1.422.080.186
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,29
|203.386.447
|% 1,33
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8396
|14,8503
|% 0,18
|
|Euro
|16,3543
|16,3703
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,5215
|19,6194
|% 0,21
|
|Frank
|15,9318
|16,0277
|% 0,43
|
|Riyal
|3,9460
|3,9658
|% 0,22
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-10,82
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|6.167
|6.260
|-15,00
|
|Tam
|6.128
|6.281
|-26,48
|
|Yarım
|2.962
|3.038
|-12,81
|
|Çeyrek
|1.486
|1.519
|-6,40
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,34
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,15
|