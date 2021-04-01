***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
01.04.2021 16:40
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mevlüt Aydemir Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Temel Cüneyt Evirgen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mevlüt Aydemir Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Temel Cüneyt Evirgen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ümit Kocagil Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Temel Cüneyt Evirgen Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mevlüt Aydemir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922632
BIST
17:431.425
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 33,64
|Açılış
|: 1.399
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|Önceki Kapanış
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1.425
En Düşük
1.399
17:438,1310
En Yüksek
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|: -1,32%
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|Açılış
|: 8,1150
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|Önceki Kapanış
|: 8,2300
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8,2878
En Düşük
8,1041
17:439,6066
En Yüksek
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|: -0,64%
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|Açılış
|: 9,5450
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|Önceki Kapanış
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9,7559
En Düşük
9,5507
17:43452,12
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 452,12
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|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler17:41
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|SAYAS
|31,94
|70.183.082
|% 9,99
|
|OSMEN
|35,66
|2.312.983
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.741.956
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.047.148
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|TACTR
|24,20
|109.020
|% -5,10
|
|GARAN
|6,99
|3.901.220.579
|% 4,48
|
|FROTO
|205,10
|1.036.599.805
|% 6,10
|
|KOZAL
|121,60
|1.035.988.418
|% 2,18
|
|SASA
|46,32
|933.906.115
|% 2,66
|
|PETKM
|6,04
|862.653.097
|% 5,04
|
|GARAN
|6,99
|3.901.220.579
|% 4,48
|
|SKBNK
|1,22
|314.431.312
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,91
|296.008.485
|% 0,00
|
|ODAS
|3,59
|514.085.808
|% 3,46
|
|PETKM
|6,04
|862.653.097
|% 5,04
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1287
|8,1317
|% -1,31
|
|Euro
|9,5910
|9,6077
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,2196
|11,2758
|% -0,91
|
|Frank
|8,5889
|8,6406
|% -1,21
|
|Riyal
|2,1661
|2,1769
|% -1,11
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|19,15
|
|Altın Gr.
|453
|453
|0,44
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,65
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,94
|63,94
|1,20
|
Seans Raporu
17:41
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17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 13 artarak (% 2.11 ) 1, 461
-
17:51XU100
Endeks 1, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 3 üstünde . İşlem hacmi 20, 009.00 milyon TL de
-
17:51POLTK
Yüzde 6.03 oranında artışla 353.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 679 adet işlem
-
17:47BJKAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 9.16 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 318, 680 adet işlem
-
17:46XU100
Endeks 1, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 27 üstünde . İşlem hacmi 19, 763.00 milyon TL de