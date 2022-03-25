***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
25.03.2022 16:40
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Nevgül BİLSEL SAFKAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Temel Cüneyt EVİRGEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Temel Cüneyt EVİRGEN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Nevgül BİLSEL SAFKAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Temel Cüneyt EVİRGEN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Nevgül BİLSEL SAFKAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ümit KOCAGİL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013076
BIST
16:352.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 8,82
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
16:3514,8507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0265
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
16:3516,3694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0410
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
16:35929,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,54
|Açılış
|: 929,14
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
928,62
BIST En Aktif Hisseler16:33
|ACSEL
|29,04
|30.971.870
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|116.932.376
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.649.194
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|260.076.352
|% 9,93
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,90
|21.406.562
|% -4,90
|
|ISSEN
|15,39
|16.843.452
|% -3,69
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|ALKA
|28,00
|27.198.856
|% -3,45
|
|KRDMD
|15,35
|1.420.237.414
|% -0,13
|
|THYAO
|28,26
|1.138.652.285
|% 0,50
|
|SASA
|59,60
|1.044.012.335
|% 1,79
|
|KARSN
|4,85
|956.228.233
|% 7,78
|
|SMRTG
|16,27
|801.087.848
|% 5,65
|
|KARSN
|4,85
|956.228.233
|% 7,78
|
|DOHOL
|3,26
|333.082.427
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,94
|372.920.065
|% 0,25
|
|KRDMD
|15,35
|1.420.237.414
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,29
|203.259.365
|% 1,33
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8437
|14,8496
|% 0,17
|
|Euro
|16,3462
|16,3707
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,5116
|19,6094
|% 0,16
|
|Frank
|15,9252
|16,0211
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9455
|3,9653
|% 0,20
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-12,47
|
|Altın Gr.
|929
|929
|-3,38
|
|Cumhuriyet
|6.167
|6.260
|-15,00
|
|Tam
|6.125
|6.278
|-29,60
|
|Yarım
|2.961
|3.037
|-14,32
|
|Çeyrek
|1.485
|1.518
|-7,16
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,04
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,43
|
Seans Raporu
16:33
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-
16:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 42 artarak (% 0.35 ) 2, 428
-
16:48PAPIL
Yüzde 4.77 oranında artışla 21.08 lira fiyatla işlem gören hissede 611, 606 adet işlem
-
16:46CEMTS
Yüzde 8.27 oranında artışla 20.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 535, 780 adet işlem
-
16:44FADE
Yüzde 4.06 oranında artışla 6.67 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 226, 255 adet işlem
-
16:43XU100
Endeks 2, 185 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 16, 612.00 milyon TL de