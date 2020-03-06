TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|6.433.622
|% 14,94
|OYAYO
|7,77
|5.570.352
|% 14,94
|UTPYA
|5,46
|16.881.520
|% 12,58
|VAKKO
|6,10
|134.370.700
|% 10,31
|BURCE
|8,32
|25.502.187
|% 9,04
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9091
|7,9488
|% 0,10
|Frank
|6,4967
|6,5359
|% 0,94
|Riyal
|1,6222
|1,6303
|% -0,13
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|13,07
|Altın Gr.
|331
|331
|1,85
|Cumhuriyet
|2.182
|2.215
|29,00
|Tam
|2.178
|2.232
|34,36
|Yarım
|1.053
|1.080
|16,62
|Çeyrek
|528
|540
|8,32
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,47
|0,00
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,00
|B. Petrol
|47,44
|47,44
|-2,55
Seans Raporu
- 16:14GARFA Yüzde -7.71 oranında düşüşle 4.79 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 823, 815 adet işlem
- 16:13MEGAP Yüzde -5.66 oranında düşüşle 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 265 adet işlem
- 16:13MEGAP Yüzde -5.66 oranında düşüşle 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 265 adet işlem
- 16:12KLMSN Yüzde -6.12 oranında düşüşle 17.32 lira fiyatla işlem gören hissede 817, 678 adet işlem
- 16:11XU100 Endeks 109, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 18 altında . İşlem hacmi 6, 368.00 milyon TL de