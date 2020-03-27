***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGüncel gelişmeler ışığında, Şirketimiz mağazalarının geçici süre ile kapatılması nedeniyle, halihazırda tarafımızca istihdam edilmekte olan toplam 150 çalışanın yazılı rızaları alınması kaydı ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun ("Kanun") 7. Maddesi kapsamında geçici iş ilişkisi kurulması suretiyle aynı holding bünyesi altında olduğumuz, bugünlerde yaşanan olağanüstü şartlarda neredeyse kamu vazifesi ifa eden CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'e ("CarrefourSA") destek olmak amacıyla CarrefourSA bünyesinde istihdam edilmesinin hedeflendiğini ve bu nedenle geçici iş ilişkisi süresi boyunca Kanun uyarınca ilgili yükümlülüklerin CarrefourSA tarafından üstlenileceğini kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832528BIST