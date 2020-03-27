***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.03.2020 09:15
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel gelişmeler ışığında, Şirketimiz mağazalarının geçici süre ile kapatılması nedeniyle, halihazırda tarafımızca istihdam edilmekte olan toplam 150 çalışanın yazılı rızaları alınması kaydı ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun ("Kanun") 7. Maddesi kapsamında geçici iş ilişkisi kurulması suretiyle aynı holding bünyesi altında olduğumuz, bugünlerde yaşanan olağanüstü şartlarda neredeyse kamu vazifesi ifa eden CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'e ("CarrefourSA") destek olmak amacıyla CarrefourSA bünyesinde istihdam edilmesinin hedeflendiğini ve bu nedenle geçici iş ilişkisi süresi boyunca Kanun uyarınca ilgili yükümlülüklerin CarrefourSA tarafından üstlenileceğini kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832528
BIST
10:3391.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 120,27
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
91.305
10:336,4420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0465
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4420
En Düşük
6,3903
10:337,1027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0429
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,1098
En Düşük
7,0479
10:33335,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,30
|Açılış
|: 335,20
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|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|15.711.003
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|9.443.939
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|368.552
|% 9,98
|
|SEKUR
|4,30
|1.158.321
|% 9,97
|
|RTALB
|5,76
|5.209.512
|% -9,86
|
|QNBFL
|119,00
|132.711
|% -7,68
|
|QNBFB
|36,60
|104.456
|% -5,43
|
|ULUUN
|4,21
|3.717.868
|% -4,97
|
|MPARK
|14,55
|3.160.544
|% -4,90
|
|THYAO
|9,38
|187.188.714
|% 1,41
|
|GARAN
|8,10
|151.208.786
|% 2,02
|
|ASELS
|24,14
|111.294.591
|% -0,49
|
|IPEKE
|8,18
|60.836.709
|% 3,28
|
|ECILC
|5,21
|57.912.321
|% 7,42
|
|IHLGM
|0,88
|41.209.067
|% 4,76
|
|THYAO
|9,38
|187.188.714
|% 1,41
|
|ODAS
|1,32
|26.013.650
|% -0,75
|
|GARAN
|8,10
|151.208.786
|% 2,02
|
|IEYHO
|0,40
|6.715.078
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8320
|7,8713
|% 0,65
|
|Frank
|6,6571
|6,6972
|% 0,66
|
|Riyal
|1,7091
|1,7176
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.621
|-9,13
|
|Altın Gr.
|335
|336
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,45
|14,48
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,05
|
|B. Petrol
|26,12
|26,12
|-0,22
|