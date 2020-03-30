***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 18:15
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına, İşbu Yönetim Kurulu kararımızın T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Yönetim Kurulu Başkanı BARIŞ ORAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı LEVENT DEMİRAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi UĞUR GÜLEN
Yönetim Kurulu Üyesi FEZAL OKUR ESKİL
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız-MEHMET KAHYA
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız-MEVLÜT AYDEMİR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833387
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
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|2,86
|14.698.969
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|KERVT
|3,19
|43.181.686
|% 10,00
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|GSDHO
|1,10
|33.591.453
|% 10,00
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|DITAS
|9,68
|2.403.934
|% 10,00
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|KNFRT
|6,60
|11.519.245
|% 10,00
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|ECZYT
|10,17
|56.647.401
|% -10,00
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|GLRYH
|2,16
|345.054
|% -10,00
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|OYAYO
|5,05
|7.567.310
|% -9,98
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|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|VKING
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|13.758.352
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|THYAO
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|ASELS
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|651.074.511
|% 0,52
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|GARAN
|8,04
|589.563.595
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
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|ECILC
|4,58
|391.486.043
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|186.239.036
|% 6,67
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|GSRAY
|2,02
|343.823.263
|% 4,66
|
|IHLAS
|0,47
|64.129.420
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,87
|191.259.182
|% -0,53
|
|TSPOR
|2,84
|261.091.549
|% 9,65
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1325
|8,1732
|% 1,64
|
|Frank
|6,8268
|6,8679
|% 1,02
|
|Riyal
|1,7458
|1,7546
|% 1,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.621
|-7,70
|
|Altın Gr.
|343
|344
|5,55
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,93
|13,96
|-0,50
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|Gümüş Gr.
|2,96
|2,96
|-0,04
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|B. Petrol
|26,14
|26,14
|-1,81
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