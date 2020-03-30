***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına, İşbu Yönetim Kurulu kararımızın T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.YÖNETİM KURULU ÜYELERİYönetim Kurulu Başkanı BARIŞ ORANYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı LEVENT DEMİRAĞYönetim Kurulu Üyesi UĞUR GÜLENYönetim Kurulu Üyesi FEZAL OKUR ESKİLBAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİYönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız-MEHMET KAHYAYönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız-MEVLÜT AYDEMİRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833387BIST