***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere Barış ORAN, Zeynep Pelin ERKIRALP,Uğur GÜLEN,Erkan ŞAHİNLER Yönetim Kurulu Üyesi, Mevlüt AYDEMİR ve Temel Cüneyt EVİRGEN Bağımsız Üye seçilmişlerdir.Bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:Barış ORANYönetim Kurulu BaşkanıZeynep Pelin ERKIRALP Yönetim Kurulu Başkan VekiliUğur GÜLENÜyeErkan ŞAHİNLERÜyeMevlüt AYDEMİRBağımsız ÜyeTemel Cüneyt EVİRGEN Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922605BIST