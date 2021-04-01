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***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.04.2021 16:22



***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 29 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere Barış ORAN, Zeynep Pelin ERKIRALP, 
Uğur GÜLEN, 
Erkan ŞAHİNLER Yönetim Kurulu Üyesi, Mevlüt AYDEMİR ve Temel Cüneyt EVİRGEN  Bağımsız Üye seçilmişlerdir.
Bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
         Barış ORAN
 Yönetim Kurulu Başkanı
Zeynep Pelin ERKIRALP           Yönetim Kurulu Başkan Vekili
         Uğur GÜLEN
Üye
         Erkan ŞAHİNLER
Üye
         Mevlüt AYDEMİR
Bağımsız Üye
Temel Cüneyt EVİRGEN            Bağımsız Üye





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922605


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