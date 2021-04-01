***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2021 16:22
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere Barış ORAN, Zeynep Pelin ERKIRALP,
Uğur GÜLEN,
Erkan ŞAHİNLER Yönetim Kurulu Üyesi, Mevlüt AYDEMİR ve Temel Cüneyt EVİRGEN Bağımsız Üye seçilmişlerdir.
Bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Barış ORAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Zeynep Pelin ERKIRALP Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Uğur GÜLEN
Üye
Erkan ŞAHİNLER
Üye
Mevlüt AYDEMİR
Bağımsız Üye
Temel Cüneyt EVİRGEN Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922605
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|520.933.961
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|9,5917
|9,6105
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|Sterlin
|11,2167
|11,2729
|% -0,94
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|Frank
|8,5938
|8,6456
|% -1,15
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|Riyal
|2,1661
|2,1769
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|Altın Ons
|1.727
|1.727
|19,22
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|Altın Gr.
|453
|453
|0,38
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|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
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|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
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|Çeyrek
|719
|736
|0,65
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|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,26
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|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
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|B. Petrol
|63,42
|63,42
|0,68
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Seans Raporu
17:40
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17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 13 artarak (% 2.11 ) 1, 461
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17:51XU100
Endeks 1, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 3 üstünde . İşlem hacmi 20, 009.00 milyon TL de
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17:51POLTK
Yüzde 6.03 oranında artışla 353.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 679 adet işlem
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17:47BJKAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 9.16 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 318, 680 adet işlem
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17:46XU100
Endeks 1, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 27 üstünde . İşlem hacmi 19, 763.00 milyon TL de