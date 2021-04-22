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***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.04.2021 08:43



***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Son yıllarda özellikle COVID-19 sonrası dönemde perakendecilikte e-ticaret kanalının önemi artarken, geleneksel mağazacılık ile e-ticaret kanalındaki deneyimi en etkin şekilde sentezleyen oyuncuların hızla büyümeye ve sektörlerinin kazananı olmaya devam ettikleri görülmüştür. Bu bağlamda, son yıllarda tüketici elektroniği perakendeciliğinde dünyada öne çıkan kritik stratejilerden birisi de perakendecilerin kendi bünyesinde pazaryeri yetkinliklerini oluşturmasıdır. Geçtiğimiz son on yıl içerisinde küresel çapta önde gelen tüketici elektroniği perakendecilerinin bir çoğunun online kanallarına pazaryeri fonksiyonlarını dahil ederek müşterileri için daha güçlü bir değer yarattığı ve büyüme ivmelerini çok güçlü şekilde arttırdıkları gözlenmektedir. Elektronik perakendeciliğinde müşterilerimizin karşısına daha güçlü ürün yelpazesiyle çıkmak, değişen müşteri ihtiyaçlarına en hızlı ve uygun şekilde cevap vermek ve hızlı büyüyen e-ticareti çoklu kanal stratejisinin odağına koyarak müşterilerimize en iyi değeri sunma arzumuz sonucu, Teknosa bünyesinde pazaryeri oluşturma konusunda yatırım yapılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda önümüzdeki üç yıllık dönem içerisinde ana stratejik önceliklerimizden biri olarak, Teknosa'nın güçlü perakendecilik kaslarını daha da ileriye taşıyacak şekilde pazaryeri yetkinliklerinin oluşturulması için çalışmalara başlanması Teknosa Yönetim Kurulu'nca 21.04.2021 tarihinde görüşülerek karara bağlanmıştır.  Üçüncü kişi satıcıların Teknosa müşterilerine teknosa.com üzerinden elektronik ürün satışı gerçekleştirmelerine imkan tanımak ve böylece Teknosa müşterilerinin ihtiyaçlarını en kapsamlı şekilde adreslemek üzere tasarlanan pazaryeri, Teknosa‘nın mağazacılık ve çevrimiçi kanallardaki mevcut güçlü yetkinliklerine de etkin bir şekilde entegre olacak ve sektörde pek çok ilki hayata geçiriyor olacaktır. Bu sayede başta müşterilerimiz için olmak üzere, tüm paydaşlarımız için çok daha güçlü bir değer yaratılması amaçlanmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930327


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Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
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