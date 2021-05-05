***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında1. 11 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılacak olan Barış Oran'ın istifasının kabulüne,2. Barış Oran'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Şirket ortağı olmayan Türkiye uyruklu, Hakan Timur'un TTK'nın 363. maddesi uyarınca 12 Mayıs 2021 tarihinden geçerli olmak üzere atanmasına,3. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Hakan Timur'un 12 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934672BIST