***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2021 16:17
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında
1. 11 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılacak olan Barış Oran'ın istifasının kabulüne,
2. Barış Oran'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Şirket ortağı olmayan Türkiye uyruklu, Hakan Timur'un TTK'nın 363. maddesi uyarınca 12 Mayıs 2021 tarihinden geçerli olmak üzere atanmasına,
3. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Hakan Timur'un 12 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934672
BIST
16:411.418
En Yüksek
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|: 0,11%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.420
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|Önceki Kapanış
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1.424
En Düşük
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16:418,3438
En Yüksek
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|Açılış
|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,2980
16:4110,0194
En Yüksek
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|: 475,99
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478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler16:41
|MTRKS
|42,24
|112.718.449
|% 10,00
|
|LUKSK
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|3.925.750
|% 10,00
|
|RHEAG
|2,46
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|% 9,82
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|SNKRN
|33,50
|1.406.263
|% 8,77
|
|VAKFN
|19,17
|45.717.881
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|30.591.888
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.679.625
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,20
|1.302.376
|% -9,81
|
|KOZAL
|118,20
|719.850.233
|% 2,78
|
|PETKM
|6,85
|704.450.467
|% -0,44
|
|EREGL
|19,25
|703.091.424
|% -2,04
|
|GARAN
|7,26
|685.493.938
|% -0,14
|
|THYAO
|12,59
|575.717.112
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,82
|192.010.582
|% 0,65
|
|PETKM
|6,85
|704.450.467
|% -0,44
|
|GARAN
|7,26
|685.493.938
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,09
|189.061.710
|% 0,00
|
|USAK
|2,93
|186.507.449
|% 0,00
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3416
|8,3438
|% 0,23
|
|Euro
|10,0134
|10,0194
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,5704
|11,6284
|% 0,41
|
|Frank
|9,1093
|9,1642
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2185
|2,2297
|% 0,28
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,08
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,00
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,46
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,00
|
|B. Petrol
|69,53
|69,53
|0,65
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Seans Raporu
16:41
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16:54TSGYO
Yüzde 7.67 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 102, 697 adet işlem
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16:52GLRYH
Yüzde 5.81 oranında artışla 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 494, 315 adet işlem
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16:51BUCIM
Yüzde 5.21 oranında artışla 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 282, 287 adet işlem
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16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, SASA, TKFEN
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16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, SAHOL, GUBRF