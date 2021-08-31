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***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.08.2021 18:16



***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında alınan karar doğrultusunda, aşağıda özgeçmişi bulunan Sitare Sezgin 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Teknosa Genel Müdür görevine atanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Sn. Sitare Sezgin, İzmir Amerikan Koleji ardından, 1997 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuş, sonrasında UMIST- Manchester Business School karma programında Finans ağırlıklı işletme yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Profesyonel kariyerine 1999 yılında Bain&Company şirketinde Danışman olarak başlayan Sn. Sitare Sezgin 2001-2004 yılları arasında The Boston Consulting Group'ta Kıdemli Danışman olarak görev yapmıştır. 2004 yılında Sabancı Topluluğu'na katılan Sn. Sitare Sezgin 2004-2009 yılları arasında Sabancı Holding Perakende Grup Başkanlığı'nda Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, 2010-2011 yılları arasında Akbank'ta Yeni Ürün ve Kanal Geliştirme biriminde Bölüm Başkanı olarak görev almıştır. 2011 yılı başında Boyner Grubu'na bağlı Back-Up şirketinde Satış, Pazarlama ve Tedarikçi İlişkilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladıktan sonra Ağustos 2011 itibari ile Back-Up ve Bofis Turizm şirketlerinin Genel Müdürlüğü rolünü 2018 yılına kadar yürütmüştür. Mart 2016 - 2018 yılları arasında Carrefoursa ve Avivasa'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev almıştır. Sn. Sitare Sezgin, Şubat 2018'den bu yana Akbank iştiraki AkÖde şirketinin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961008


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