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***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.03.2022 16:37
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

22 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası (iki) yıl süre ile vazife görmek üzere, Hakan TİMUR, Burak Turgut ORHUN, Özlem KALKAN KARABULUT ve Enver Doğuş KURAN Yönetim Kurulu Üyesi, Temel Cüneyt EVİRGEN ve Nevgül BİLSEL SAFKAN Bağımsız Üye seçilmişlerdir.
Bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Hakan Timur-Yönetim Kurulu Başkanı
Burak Turgut Orhon-Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Özlem Kalkan Karabulut-Yönetim Kurulu Üyesi
Enver Doğuş Kuran-Yönetim Kurulu Üyesi
Temel Cüneyt Evirgen-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nevgül Bilsel Safkan-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013072


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Tam 6.128 6.281 -26,48  
Yarım 2.962 3.038 -12,81  
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