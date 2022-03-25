***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2022 16:37
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası (iki) yıl süre ile vazife görmek üzere, Hakan TİMUR, Burak Turgut ORHUN, Özlem KALKAN KARABULUT ve Enver Doğuş KURAN Yönetim Kurulu Üyesi, Temel Cüneyt EVİRGEN ve Nevgül BİLSEL SAFKAN Bağımsız Üye seçilmişlerdir.
Bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Hakan Timur-Yönetim Kurulu Başkanı
Burak Turgut Orhon-Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Özlem Kalkan Karabulut-Yönetim Kurulu Üyesi
Enver Doğuş Kuran-Yönetim Kurulu Üyesi
Temel Cüneyt Evirgen-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nevgül Bilsel Safkan-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013072
BIST
16:372.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 9,51
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
16:3714,8503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0261
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
16:3716,3703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0419
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
16:37929,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,55
|Açılış
|: 929,13
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
928,21
BIST En Aktif Hisseler16:35
|ACSEL
|29,04
|31.051.556
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|116.980.429
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.652.292
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|260.114.343
|% 9,93
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,89
|21.433.603
|% -4,97
|
|SELGD
|4,10
|2.192.478
|% -3,98
|
|KONKA
|13,26
|120.428.959
|% -3,70
|
|ISSEN
|15,39
|16.896.137
|% -3,69
|
|KRDMD
|15,34
|1.422.080.186
|% -0,20
|
|THYAO
|28,28
|1.140.537.322
|% 0,57
|
|SASA
|59,70
|1.048.559.059
|% 1,96
|
|KARSN
|4,87
|973.324.657
|% 8,22
|
|SMRTG
|16,27
|804.556.048
|% 5,65
|
|KARSN
|4,87
|973.324.657
|% 8,22
|
|DOHOL
|3,26
|333.156.143
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,95
|380.220.459
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,34
|1.422.080.186
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,29
|203.386.447
|% 1,33
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8369
|14,8507
|% 0,18
|
|Euro
|16,3540
|16,3694
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,5215
|19,6194
|% 0,21
|
|Frank
|15,9318
|16,0277
|% 0,43
|
|Riyal
|3,9460
|3,9658
|% 0,22
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-10,82
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|6.167
|6.260
|-15,00
|
|Tam
|6.128
|6.281
|-26,48
|
|Yarım
|2.962
|3.038
|-12,81
|
|Çeyrek
|1.486
|1.519
|-6,40
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,34
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,15
|