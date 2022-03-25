***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası (iki) yıl süre ile vazife görmek üzere, Hakan TİMUR, Burak Turgut ORHUN, Özlem KALKAN KARABULUT ve Enver Doğuş KURAN Yönetim Kurulu Üyesi, Temel Cüneyt EVİRGEN ve Nevgül BİLSEL SAFKAN Bağımsız Üye seçilmişlerdir.Bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:Hakan Timur-Yönetim Kurulu BaşkanıBurak Turgut Orhon-Yönetim Kurulu Başkan VekiliÖzlem Kalkan Karabulut-Yönetim Kurulu ÜyesiEnver Doğuş Kuran-Yönetim Kurulu ÜyesiTemel Cüneyt Evirgen-Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiNevgül Bilsel Safkan-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013072BIST