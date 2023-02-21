***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bügünkü toplantısında,Yönetim Kurulu Üyeliğinden 21.02.2023 tarihi itibari ile istifa etmiş olan Sn. Enver Doğuş KURAN' ın istifasının kabulüne ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Ahmed Cevdet ALEMDAR' ın atanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115662BIST