***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2023 18:32
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bügünkü toplantısında,
Yönetim Kurulu Üyeliğinden 21.02.2023 tarihi itibari ile istifa etmiş olan Sn. Enver Doğuş KURAN' ın istifasının kabulüne ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Ahmed Cevdet ALEMDAR' ın atanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115662
BIST
18:055.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,46
|Açılış
|: 5.150
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.265
En Düşük
5.136
18:0518,8740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1730
|
18,9994
En Düşük
18,8211
18:0520,1338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0232
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4700
|
20,4591
En Düşük
20,0427
18:051.114,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.114,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.116,89
|
1.125,13
En Düşük
1.110,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKGYO
|4,73
|118.179.694
|% 10,00
|
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|MRSHL
|685,40
|65.935.791
|% 10,00
|
|EYGYO
|16,72
|143.366.375
|% 10,00
|
|KONYA
|4.774,00
|90.115.385
|% 10,00
|
|VKING
|31,10
|20.287.116
|% -7,44
|
|YBTAS
|87.300,00
|2.422.399
|% -6,63
|
|SANEL
|14,45
|10.113.027
|% -6,47
|
|MEDTR
|31,10
|39.307.778
|% -6,33
|
|ONCSM
|71,95
|82.410.571
|% -5,70
|
|EREGL
|49,86
|12.882.343.194
|% 1,09
|
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|SISE
|46,70
|4.683.860.362
|% -1,68
|
|THYAO
|137,50
|4.068.703.889
|% -2,69
|
|EKGYO
|8,93
|3.765.037.893
|% 9,98
|
|EKGYO
|8,93
|3.765.037.893
|% 9,98
|
|EREGL
|49,86
|12.882.343.194
|% 1,09
|
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|PETKM
|17,08
|3.244.231.060
|% 2,28
|
|AKBNK
|15,90
|2.196.464.257
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8708
|18,8740
|% 0,06
|
|Euro
|20,1291
|20,1338
|% -0,12
|
|Sterlin
|22,8069
|22,9213
|% 0,75
|
|Frank
|20,2859
|20,4081
|% -0,33
|
|Riyal
|5,0163
|5,0415
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-5,57
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.114
|-3,21
|
|Cumhuriyet
|7.609
|7.724
|5,00
|
|Tam
|7.633
|7.703
|24,00
|
|Yarım
|3.729
|3.770
|12,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.885
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,88
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,26
|13,27
|0,01
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|-1,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YBTAS
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 90, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14 adet işlem
-
17:58TUCLK
Yüzde 9.99 oranında artışla 34.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 021, 837 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 168 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 75, 949.00 milyon TL de
-
17:57KRDMA
Yüzde 9.97 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 307, 456 adet işlem
-
17:56TKNSA
Yüzde 4.50 oranında artışla 18.58 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 162, 079 adet işlem