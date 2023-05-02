***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 17.06.2022 tarihli özel durum açıklamasında bahsi geçen Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturma kapsamında Kurum tarafından gerçekleştirilen yerinde inceleme esnasında ileri sürülen usule yönelik incelemenin zorlaştırıldığı iddiasıyla Şirketimiz hakkında 2021 yılı gayri safi gelirlerinin binde beşi oranında olmak üzere 38.205.675,24 TL idari para cezası tesis edildiği 02.05.2023 tarihinde (bugün) Şirketimize tebliğ edilmiştir.Gerekçeli kararın tebliğini takiben yasal haklarımız süresi içinde kullanılarak kararın ve cezanın iptali için yargı yoluna başvurulması değerlendirilmektedir.Diğer yandan, Rekabet Kurulu'nun 18.05.2022 tarih ve 22-23/370-M ile 22-23/371-M sayılı kararları ile açılan Kanun'un 41'inci maddesi uyarınca Şirketimiz ve anılan diğer teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma devam etmekte olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145418BIST