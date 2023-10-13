***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 13.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi görevinden istifa etmiş olan Sn. Özlem Kalkan'ın istifasının kabulüne, Sn. Özlem Kalkan'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere Sn. Mehmet Fırat'ın atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205897BIST