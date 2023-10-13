***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2023 14:41
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi görevinden istifa etmiş olan Sn. Özlem Kalkan'ın istifasının kabulüne, Sn. Özlem Kalkan'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere Sn. Mehmet Fırat'ın atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205897
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