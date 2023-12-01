***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2023 07:30
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Teknosa'nın Dönüşüm Yolculuğunda önümüzdeki döneme ilişkin gelişmeleri ve geleceğe yönelik değerlendirmeleri içeren sunumumuz web sitemizde linkinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. https://yatirimci.teknosa.com/yatirimci-ve-analist-sunumlari
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221389
BIST
'
18:057.949
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
7.912
En Yüksek
8.049
18:0528,8863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0131
|Açılış
|: 28,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9281
En Düşük
28,7673
18:0531,5808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0888
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,5808
En Düşük
31,3888
18:051.896,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 6,63
|Açılış
|: 1.896,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.899,31
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BINHO
|294,25
|1.381.983.023
|% 10,00
|
|MMCAS
|10,12
|4.302.059
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|175.186.085
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|117.986.797
|% 10,00
|
|DIRIT
|8,03
|1.347.767
|% 10,00
|
|LIDER
|175,80
|17.890.241
|% -9,98
|
|AVHOL
|41,00
|552.937.362
|% -9,97
|
|DOFER
|35,02
|146.381.388
|% -9,97
|
|SMART
|33,28
|27.427.679
|% -9,96
|
|VERTU
|51,30
|155.716.221
|% -9,92
|
|THYAO
|251,00
|8.119.643.139
|% -1,57
|
|ISCTR
|21,44
|3.782.700.302
|% -2,28
|
|SASA
|49,88
|3.741.846.924
|% -2,39
|
|AKBNK
|33,64
|3.448.020.246
|% -0,83
|
|ASELS
|48,84
|3.201.359.770
|% 1,75
|
|ISCTR
|21,44
|3.782.700.302
|% -2,28
|
|EKGYO
|7,37
|1.198.824.852
|% -0,41
|
|ODAS
|10,93
|1.736.750.353
|% -5,61
|
|YKBNK
|19,20
|2.577.411.326
|% -0,72
|
|ZOREN
|5,09
|586.527.962
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8633
|28,8863
|% 0,05
|
|Euro
|31,4827
|31,5808
|% 0,28
|
|Sterlin
|36,4218
|36,6044
|% 0,22
|
|Frank
|32,9202
|33,1185
|% 0,26
|
|Riyal
|7,6825
|7,7210
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,26
|25,29
|% 0,66
|
|Platin
|930,95
|932,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,19
|1.018,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,72
|80,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,75
|2.041,13
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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