***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTeknosa'nın Dönüşüm Yolculuğunda önümüzdeki döneme ilişkin gelişmeleri ve geleceğe yönelik değerlendirmeleri içeren sunumumuz web sitemizde linkinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. https://yatirimci.teknosa.com/yatirimci-ve-analist-sunumlarihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221389BIST