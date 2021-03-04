***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
04.03.2021 18:18
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında 22.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilmesi planlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağının belirlenmesi amacıyla hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" (Rapor)'un kabulüne karar verilmiştir.
Kamuoyuna inceleme kolaylığı sağlamak maksadıyla anılan Rapor'un imzasız versiyonu ekte ilan edilmiş olup, ekli versiyon Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ekinde kabul edilen Rapor'un noter onaylı aslı ile birebir aynıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915191
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.543
En Düşük
1.523
18:057,4241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0214
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4026
18:058,9428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0437
|Açılış
|: 8,9300
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|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9263
18:05409,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,49
|Açılış
|: 409,06
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|16,72
|165.519.315
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|20.029.490
|% 10,00
|
|ULUSE
|69,30
|10.163.225
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.559.339
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|273.495.538
|% 10,00
|
|LINK
|52,20
|31.080.535
|% -10,00
|
|DAGHL
|14,98
|38.442.870
|% -9,98
|
|KONTR
|89,00
|460.583.622
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|194.859
|% -9,45
|
|YUNSA
|18,16
|140.377.243
|% -7,44
|
|THYAO
|14,72
|2.747.824.844
|% -1,34
|
|PETKM
|5,89
|1.552.991.022
|% 2,79
|
|SISE
|7,68
|1.305.668.309
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,36
|1.291.817.816
|% 4,25
|
|GARAN
|9,40
|1.288.072.283
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,43
|926.762.516
|% 0,00
|
|PETKM
|5,89
|1.552.991.022
|% 2,79
|
|DOHOL
|3,35
|626.748.520
|% 0,90
|
|THYAO
|14,72
|2.747.824.844
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,36
|1.291.817.816
|% 4,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4228
|7,4241
|% -0,29
|
|Euro
|8,9362
|8,9428
|% -0,49
|
|Sterlin
|10,3424
|10,3942
|% -0,17
|
|Frank
|7,9942
|8,0424
|% -0,85
|
|Riyal
|1,9728
|1,9827
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|2,31
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,20
|65,20
|1,13
|
Seans Raporu
18:05
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17:56XU100
Endeks 1, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 23, 898.00 milyon TL de
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