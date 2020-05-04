***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.05.2020 10:14
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BÜLENT GÜRCAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetici
ÜMİT KOCAGİL Finans Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yönetici
LATİF TANSU ÖZTORUN Perakende&Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yönetici
DOĞA ORHAN ORAN Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
ÖNDER ÖMER OĞUZHAN Pazarlama ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
ERSİN AYDIN İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842159
BIST
10:1099.824
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -1.285,99
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
99.117
10:107,0396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0310
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
10:107,6996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6644
10:10385,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,97
|Açılış
|: 385,48
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
385,75
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.606.554
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|9.417.496
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|EKIZ
|10,73
|1.936.668
|% 9,94
|
|COSMO
|3,10
|25.866
|% 9,93
|
|ULUUN
|11,43
|701.973
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|1.532.810
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|187.933
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|795.238
|% -9,99
|
|AFYON
|2,84
|62.731.779
|% 5,97
|
|GARAN
|8,21
|49.033.311
|% -1,56
|
|GSRAY
|2,62
|47.002.590
|% 1,55
|
|THYAO
|10,51
|39.672.065
|% -1,68
|
|TSPOR
|5,42
|37.983.994
|% 2,26
|
|AFYON
|2,84
|62.731.779
|% 5,97
|
|GSRAY
|2,62
|47.002.590
|% 1,55
|
|ODAS
|1,75
|20.425.719
|% -2,23
|
|TSPOR
|5,42
|37.983.994
|% 2,26
|
|GARAN
|8,21
|49.033.311
|% -1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7332
|8,7770
|% 0,03
|
|Frank
|7,2667
|7,3105
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8651
|1,8744
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|5,62
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,97
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.524
|10,20
|
|Tam
|2.535
|2.586
|10,50
|
|Yarım
|1.235
|1.264
|5,20
|
|Çeyrek
|620
|632
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,00
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|26,11
|26,11
|-0,33
|