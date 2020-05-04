***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBÜLENT GÜRCAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici YöneticiÜMİT KOCAGİL Finans Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici YöneticiLATİF TANSU ÖZTORUN Perakende&Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici YöneticiDOĞA ORHAN ORAN Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiÖNDER ÖMER OĞUZHAN Pazarlama ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiERSİN AYDIN İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842159BIST