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***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.04.2021 16:23



***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BARIŞ ORAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 29.03.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi H.Ö. Sabancı Holding Finans Grup Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
ZEYNEP PELİN ERKIRALP Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 29.03.2021 İcrada Görevli H.Ö.Sabancı Holding A.Ş.Kurumsal Marka Yönetimi ve İletişim Bölüm Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil
UĞUR GÜLEN Erkek Yönetim Kur 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Aksigorta Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
ERKAN ŞAHİNLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2021 İcrada Görevli Değil H.Ö.Sabancı Holding Planlama, Analiz ve Finansman Direktörü Evet Bağımsız Üye Değil
MEVLÜT AYDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.01.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913094 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
TEMEL CÜNEYT EVİRGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 29.03.2021 İcrada Görevli Değil Sabancı Üniversitesi EDU Direktörü, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi,TOBB Perakendecilik Sektör Meclisi Akademik Danışman Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913094 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Denetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BÜLENT GÜRCAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
ÜMİT KOCAGİL Finans Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
LATİF TANSU ÖZTORUN Perakende&Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici İklimsa Satış Direktörü, Perakende & Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı
DOĞA ORHAN ORAN Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici CRM ve Veri Analitiği Genel Müdür Yardımcısı
ÖNDER ÖMER OĞUZHAN Pazarlama ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
ERSİN AYDIN İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
NAİL ENVER YELKENCİ Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922607


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