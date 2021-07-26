Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.07.2021 07:29



***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 0,01 TRY 201000000 TRY 100 Yoktur. İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÜMİT KOCAGİL Finans Genel Müdür Yardımcısı(Vekaleten Genel Müdür) Üst Düzey Yönetici
LATİF TANSU ÖZTORUN Perakende&Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici İklimsa Satış Direktörü, Perakende & Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı
DOĞA ORHAN ORAN Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici CRM ve Veri Analitiği Genel Müdür Yardımcısı
ÖNDER ÖMER OĞUZHAN Pazarlama ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
ERSİN AYDIN İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
NAİL ENVER YELKENCİ Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
EMRE KURTOĞLU Dijital Ticaret ve Pazarlama Fenel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951683


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:491.349
Değişim :  -0,19% |  -2,55
Açılış :  1.356  
Önceki Kapanış :  1.352  
En Yüksek
1.363 En Düşük
1.346
BIST En Aktif Hisseler11:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDIP 5,06 16.903.164 % 10,00  
YAYLA 4,87 40.421.832 % 9,93  
AVHOL 5,25 5.457.530 % 9,83  
HURGZ 1,57 22.862.287 % 9,79  
UFUK 14,95 32.038 % 8,33  
daha fazla
11:49 Alış Satış %  
Dolar 8,5837 8,5868 % 0,45  
Euro 10,1185 10,1263 % 0,58  
Sterlin 11,7867 11,8458 % 0,56  
Frank 9,3128 9,3689 % 0,59  
Riyal 2,2828 2,2942 % 0,46  
daha fazla
11:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.809 6,06  
Altın Gr. 500 500 4,74  
Cumhuriyet 3.297 3.347 -15,00  
Tam 3.285 3.367 -19,62  
Yarım 1.588 1.629 -9,49  
Çeyrek 796 814 -4,75  
Gümüş.Ons 25,35 25,38 0,19  
Gümüş Gr. 7,00 7,01 0,08  
B. Petrol 72,27 72,27 -1,17  
Seans Raporu 11:49
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru