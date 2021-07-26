***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 0,01 TRY 201000000 TRY 100 Yoktur. İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÜMİT KOCAGİL Finans Genel Müdür Yardımcısı(Vekaleten Genel Müdür) Üst Düzey YöneticiLATİF TANSU ÖZTORUN Perakende&Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici İklimsa Satış Direktörü, Perakende & Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür YardımcısıDOĞA ORHAN ORAN Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici CRM ve Veri Analitiği Genel Müdür YardımcısıÖNDER ÖMER OĞUZHAN Pazarlama ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiERSİN AYDIN İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiNAİL ENVER YELKENCİ Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiEMRE KURTOĞLU Dijital Ticaret ve Pazarlama Fenel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951683BIST