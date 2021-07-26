***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.07.2021 07:29
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 0,01 TRY 201000000 TRY 100 Yoktur. İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÜMİT KOCAGİL Finans Genel Müdür Yardımcısı(Vekaleten Genel Müdür) Üst Düzey Yönetici
LATİF TANSU ÖZTORUN Perakende&Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici İklimsa Satış Direktörü, Perakende & Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı
DOĞA ORHAN ORAN Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici CRM ve Veri Analitiği Genel Müdür Yardımcısı
ÖNDER ÖMER OĞUZHAN Pazarlama ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
ERSİN AYDIN İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
NAİL ENVER YELKENCİ Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
EMRE KURTOĞLU Dijital Ticaret ve Pazarlama Fenel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951683
BIST
11:491.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,55
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
11:498,5868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0384
|Açılış
|: 8,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5430
11:4910,1263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0587
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
11:49499,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,06
|Açılış
|: 499,53
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler11:49
|EDIP
|5,06
|16.903.164
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,87
|40.421.832
|% 9,93
|
|AVHOL
|5,25
|5.457.530
|% 9,83
|
|HURGZ
|1,57
|22.862.287
|% 9,79
|
|UFUK
|14,95
|32.038
|% 8,33
|
|FADE
|14,56
|27.511.737
|% -12,97
|
|QNBFB
|38,12
|21.347
|% -5,88
|
|KUTPO
|51,20
|33.247.957
|% -5,80
|
|TAVHL
|22,22
|98.617.389
|% -5,69
|
|ADEL
|23,50
|2.747.396
|% -4,94
|
|GARAN
|8,11
|518.072.789
|% -1,93
|
|PETKM
|5,41
|321.408.049
|% 2,08
|
|KRDMD
|7,42
|309.032.166
|% 2,20
|
|THYAO
|12,39
|266.799.404
|% -2,67
|
|SASA
|30,22
|260.505.162
|% 1,07
|
|GARAN
|8,11
|518.072.789
|% -1,93
|
|EKGYO
|1,79
|108.936.752
|% 0,00
|
|PETKM
|5,41
|321.408.049
|% 2,08
|
|KRDMD
|7,42
|309.032.166
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,26
|94.349.622
|% -0,44
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5837
|8,5868
|% 0,45
|
|Euro
|10,1185
|10,1263
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,7867
|11,8458
|% 0,56
|
|Frank
|9,3128
|9,3689
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2828
|2,2942
|% 0,46
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|6,06
|
|Altın Gr.
|500
|500
|4,74
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,08
|
|B. Petrol
|72,27
|72,27
|-1,17
|