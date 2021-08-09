***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.08.2021 10:51
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÜMİT KOCAGİL Finans Genel Müdür Yardımcısı(Vekaleten Genel Müdür) Üst Düzey Yönetici
LATİF TANSU ÖZTORUN İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici İklimsa Satış Direktörü, Perakende & Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı
DOĞA ORHAN ORAN Stratejik Büyüme Alanları Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici CRM ve Veri Analitiği Genel Müdür Yardımcısı,Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı
ÖNDER ÖMER OĞUZHAN Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Pazarlama ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı
ERSİN AYDIN İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
NAİL ENVER YELKENCİ Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
EMRE KURTOĞLU Dijital Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
CENK YENGİNER Kategori ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kategori Grup Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955845
BIST
12:141.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
12:148,6581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0425
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
12:1410,1999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0452
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
12:14486,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,37
|Açılış
|: 485,73
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler12:14
|SELGD
|5,61
|6.386.007
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|16.786.603
|% 9,98
|
|IDGYO
|5,29
|22.073.818
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.907.261
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|16.203.404
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|1.576.194
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,83
|29.068.713
|% -8,39
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|DNISI
|12,22
|9.370.683
|% -7,07
|
|KRONT
|46,58
|18.098.441
|% -6,16
|
|SISE
|8,26
|602.214.425
|% 3,25
|
|GARAN
|9,29
|473.110.916
|% 0,65
|
|GENIL
|13,74
|404.004.043
|% 5,69
|
|KRDMD
|8,01
|351.250.125
|% 0,12
|
|THYAO
|12,87
|263.773.430
|% 0,31
|
|SISE
|8,26
|602.214.425
|% 3,25
|
|YKBNK
|2,49
|158.656.064
|% 0,81
|
|GARAN
|9,29
|473.110.916
|% 0,65
|
|KRDMD
|8,01
|351.250.125
|% 0,12
|
|PETKM
|5,86
|185.943.918
|% 1,74
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6551
|8,6581
|% 0,49
|
|Euro
|10,1693
|10,1999
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,9792
|12,0392
|% 0,53
|
|Frank
|9,4075
|9,4642
|% 0,32
|
|Riyal
|2,3016
|2,3132
|% 0,48
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-20,14
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.274
|-19,00
|
|Tam
|3.210
|3.291
|-18,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-8,78
|
|Çeyrek
|778
|796
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,10
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|-2,95
|