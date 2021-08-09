***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÜMİT KOCAGİL Finans Genel Müdür Yardımcısı(Vekaleten Genel Müdür) Üst Düzey YöneticiLATİF TANSU ÖZTORUN İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici İklimsa Satış Direktörü, Perakende & Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür YardımcısıDOĞA ORHAN ORAN Stratejik Büyüme Alanları Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici CRM ve Veri Analitiği Genel Müdür Yardımcısı,Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür YardımcısıÖNDER ÖMER OĞUZHAN Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Pazarlama ve Teknoloji Genel Müdür YardımcısıERSİN AYDIN İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiNAİL ENVER YELKENCİ Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiEMRE KURTOĞLU Dijital Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiCENK YENGİNER Kategori ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kategori Grup Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955845BIST