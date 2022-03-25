***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.03.2022 16:39
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAKAN TİMUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 12.05.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi H.Ö.Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
BURAK TURGUT ORHUN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 22.03.2022 İcrada Görevli H.Ö.Sabancı Yapı Malzemeleri Grup Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ÖZLEM KALKAN KARABULUT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Sabancı Dx Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ENVER DOĞUŞ KURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.03.2022 İcrada Görevli Değil SabancıDx Genel Müdürü Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
TEMEL CÜNEYT EVİRGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 29.03.2021 İcrada Görevli Değil Sabancı Üniversitesi EDU Direktörü, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi,TOBB Perakendecilik Sektör Meclisi Akademik Danışman Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913094 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi
NEVGÜL BİLSEL SAFKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Hacı Ömer Sabancı Vakfı Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003241 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013074
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
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|: 2.180
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
2.174
18:0514,8513
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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937,51
En Düşük
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|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
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|ACSEL
|29,04
|36.251.580
|% 10,00
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|PKENT
|255,60
|117.490.351
|% 9,98
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|SERVE
|16,57
|555.907
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.811.762
|% 9,94
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|SANEL
|6,10
|5.401.420
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,60
|1.400.892
|% -5,26
|
|ANHYT
|13,90
|24.651.027
|% -4,90
|
|KONKA
|13,20
|140.583.387
|% -4,14
|
|MARKA
|3,32
|1.003.248
|% -3,77
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|THYAO
|28,16
|1.670.431.046
|% 0,14
|
|SASA
|60,00
|1.459.320.022
|% 2,48
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|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
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|GARAN
|12,09
|1.323.305.550
|% 0,33
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|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
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|ODAS
|1,68
|322.855.087
|% 4,35
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|YKBNK
|3,90
|545.496.483
|% -0,76
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|DOHOL
|3,23
|413.609.503
|% 0,00
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|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,8417
|14,8513
|% 0,18
|
|Euro
|16,3371
|16,3541
|% 0,16
|
|Sterlin
|19,5311
|19,6291
|% 0,26
|
|Frank
|15,9274
|16,0234
|% 0,40
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|Riyal
|3,9469
|3,9667
|% 0,24
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-0,06
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|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,01
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|B. Petrol
|120
|120
|0,94
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Seans Raporu
18:05
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17:59GEDIK
Yüzde 5.01 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 432, 358 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 20, 832.00 milyon TL de
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17:58GZNMI
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 32.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 625, 004 adet işlem
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17:57GZNMI
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 270 adet işlem
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17:56PRZMA
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 267 adet işlem