***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.02.2023 18:32
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAKAN TİMUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 12.05.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi H.Ö.Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
BURAK TURGUT ORHUN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 22.03.2022 İcrada Görevli H.Ö.Sabancı Yapı Malzemeleri Grup Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ÖZLEM KALKAN KARABULUT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Sabancı Dx Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
AHMED CEVDET ALEMDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.02.2023 İcrada Görevli Değil H.Ö Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
TEMEL CÜNEYT EVİRGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 29.03.2021 İcrada Görevli Değil Sabancı Üniversitesi EDU Direktörü, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi,TOBB Perakendecilik Sektör Meclisi Akademik Danışman Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913094 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi
NEVGÜL BİLSEL SAFKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Hacı Ömer Sabancı Vakfı Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003241 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115666
BIST
18:055.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,46
|Açılış
|: 5.150
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.265
En Düşük
5.136
18:0518,8740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1730
|
18,9994
En Düşük
18,8211
18:0520,1338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0232
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4700
|
20,4591
En Düşük
20,0427
18:051.114,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.114,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.116,89
|
1.125,13
En Düşük
1.110,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKGYO
|4,73
|118.179.694
|% 10,00
|
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|MRSHL
|685,40
|65.935.791
|% 10,00
|
|EYGYO
|16,72
|143.366.375
|% 10,00
|
|KONYA
|4.774,00
|90.115.385
|% 10,00
|
|VKING
|31,10
|20.287.116
|% -7,44
|
|YBTAS
|87.300,00
|2.422.399
|% -6,63
|
|SANEL
|14,45
|10.113.027
|% -6,47
|
|MEDTR
|31,10
|39.307.778
|% -6,33
|
|ONCSM
|71,95
|82.410.571
|% -5,70
|
|EREGL
|49,86
|12.882.343.194
|% 1,09
|
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|SISE
|46,70
|4.683.860.362
|% -1,68
|
|THYAO
|137,50
|4.068.703.889
|% -2,69
|
|EKGYO
|8,93
|3.765.037.893
|% 9,98
|
|EKGYO
|8,93
|3.765.037.893
|% 9,98
|
|EREGL
|49,86
|12.882.343.194
|% 1,09
|
|KRDMD
|25,08
|4.763.967.766
|% 10,00
|
|PETKM
|17,08
|3.244.231.060
|% 2,28
|
|AKBNK
|15,90
|2.196.464.257
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8708
|18,8740
|% 0,06
|
|Euro
|20,1291
|20,1338
|% -0,12
|
|Sterlin
|22,8069
|22,9213
|% 0,75
|
|Frank
|20,2859
|20,4081
|% -0,33
|
|Riyal
|5,0163
|5,0415
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-5,57
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.114
|-3,21
|
|Cumhuriyet
|7.609
|7.724
|5,00
|
|Tam
|7.633
|7.703
|24,00
|
|Yarım
|3.729
|3.770
|12,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.885
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,88
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,26
|13,27
|0,01
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|-1,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YBTAS
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 90, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14 adet işlem
-
17:58TUCLK
Yüzde 9.99 oranında artışla 34.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 021, 837 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 168 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 75, 949.00 milyon TL de
-
17:57KRDMA
Yüzde 9.97 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 307, 456 adet işlem
-
17:56TKNSA
Yüzde 4.50 oranında artışla 18.58 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 162, 079 adet işlem