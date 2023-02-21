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***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.02.2023 18:32
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAKAN TİMUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 12.05.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi H.Ö.Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
BURAK TURGUT ORHUN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 22.03.2022 İcrada Görevli H.Ö.Sabancı Yapı Malzemeleri Grup Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ÖZLEM KALKAN KARABULUT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Sabancı Dx Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
AHMED CEVDET ALEMDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.02.2023 İcrada Görevli Değil H.Ö Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
TEMEL CÜNEYT EVİRGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 29.03.2021 İcrada Görevli Değil Sabancı Üniversitesi EDU Direktörü, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi,TOBB Perakendecilik Sektör Meclisi Akademik Danışman Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913094 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi
NEVGÜL BİLSEL SAFKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Hacı Ömer Sabancı Vakfı Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003241 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115666


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Çeyrek 1.865 1.885 6,00  
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