***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÜmit Kocagil Finans Genel Müdür Yardımcısı 25.10.2016 +90 216 468 36 36 yatirimciiliskileri@teknosa.comDilek Aktaş Finansman, Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Planlama Grup Müdürü 03.07.2023 +90 216 468 36 36 yatirimciiliskileri@teknosa.comSibel Turhan Yatırımcı İlişkileri Müdürü 03.07.2023 +90 216 468 36 36 yatirimciiliskileri@teknosa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 925684 / 925685http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166582BIST