***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.08.2023 18:29
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SİTARE SEZGİN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
ÜMİT KOCAGİL Finans Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
ERSİN AYDIN İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
NAİL ENVER YELKENCİ Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
EMRE KURTOĞLU Dijital Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
CENK YENGİNER Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Kategori Grup Müdürü
ERSEN GELÇİN Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
LATİF TANSU ÖZTORUN İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici İklimsa Satış Direktörü, Perakende & Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185722
BIST