***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSİTARE SEZGİN Genel Müdür Üst Düzey YöneticiÜMİT KOCAGİL Finans Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiERSİN AYDIN İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiNAİL ENVER YELKENCİ Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiEMRE KURTOĞLU Dijital Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiCENK YENGİNER Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Kategori Grup MüdürüERSEN GELÇİN Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiLATİF TANSU ÖZTORUN İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici İklimsa Satış Direktörü, Perakende & Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185722BIST