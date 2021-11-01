***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
01.11.2021 19:39
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/11/2021
Karar Sayısı
2086
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal raporlama formatları ile uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait dipnotları ile birlikte özet finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu (Hep birlikte "Finansal Tablolar") ile Faaliyet Raporu incelememize sunulmuş olup, Tebliğ'in 9'uncu maddesi uyarınca a)Finansal Tablolar ile Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelenmiş olduğunu, b)İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ile Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde •Tebliğ uyarınca TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanmış Finansal Tablolar'ın, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, •Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun, Şirketimizin gelişimi ve performansı ile finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, kamuoyunun bilgisine sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Mevlüt Aydemir Temel Cüneyt Evirgen Genel Müdür Finans Genel Müdür Yardımcısı Sitare Sezgin Ümit Kocagil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973785
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,28
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.539
En Düşük
1.516
18:059,5269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0627
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
18:0511,0489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0650
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
18:05548,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,95
|Açılış
|: 548,08
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|2,20
|20.642.312
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|83.215.163
|% 10,00
|
|OSMEN
|26,62
|6.369.659
|% 10,00
|
|LUKSK
|51,65
|28.533.286
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,97
|132.660.353
|% 9,97
|
|NUGYO
|14,04
|39.744.293
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|48.429.737
|% -9,97
|
|DIRIT
|3,98
|402.785
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.375.770
|% -9,91
|
|BALAT
|7,57
|810.791
|% -7,00
|
|GARAN
|10,13
|2.713.326.014
|% 2,84
|
|THYAO
|15,28
|1.185.093.766
|% 2,07
|
|SISE
|8,53
|1.084.671.204
|% -1,50
|
|BIMAS
|64,00
|867.468.712
|% 2,98
|
|GUBRF
|69,90
|754.504.194
|% 1,67
|
|GARAN
|10,13
|2.713.326.014
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,80
|699.228.793
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,03
|384.994.208
|% 3,05
|
|ODAS
|1,43
|193.869.877
|% 2,14
|
|TSKB
|1,34
|173.689.538
|% 3,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5208
|9,5269
|% -0,65
|
|Euro
|11,0409
|11,0489
|% -0,58
|
|Sterlin
|12,9646
|13,0296
|% -0,87
|
|Frank
|10,4046
|10,4673
|% -0,22
|
|Riyal
|2,5297
|2,5424
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|8,90
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|0,84
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DGATE
Yüzde 5.31 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 764, 256 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, FROTO, EKGYO
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 31 artarak (% 0.85 ) 1, 346
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KARYE, HEDEF, ZRGYO, KLGYO, GSRAY, LUKSK, ATATP, TSPOR, RALYH
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