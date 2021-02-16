***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
16.02.2021 21:32
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almakta olup, ayrıca internet sitemizde (https://yatirimci.teknosa.com/surdurebilirlik) paydaşlarımızın erişimine açık tutulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910219
BIST
18:051.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -19,67
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
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1.576
En Düşük
1.522
18:057,0004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
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|Açılış
|: 7,0000
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|Önceki Kapanış
|: 6,9650
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7,0183
En Düşük
6,8965
18:058,4851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
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|Açılış
|: 8,4700
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|Önceki Kapanış
|: 8,4450
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8,5013
En Düşük
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|Açılış
|: 403,96
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|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
402,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BSOKE
|3,74
|342.776.068
|% 10,00
|
|PRKAB
|14,52
|218.804.561
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|18.849.048
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|3.463.205
|% 10,00
|
|SODSN
|38,52
|1.566.543
|% 9,99
|
|ISATR
|207.000,10
|207.000
|% -10,00
|
|TACTR
|28,52
|1.494.006
|% -9,97
|
|DIRIT
|9,63
|1.847.595
|% -9,92
|
|EPLAS
|37,50
|6.103.349
|% -9,81
|
|KSTUR
|199,90
|725.140
|% -7,88
|
|KOZAL
|144,80
|3.273.080.947
|% -2,62
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% -0,58
|
|SASA
|41,18
|2.926.694.518
|% 8,77
|
|GUBRF
|77,90
|2.127.279.862
|% 6,49
|
|GARAN
|9,74
|1.790.840.027
|% -3,08
|
|SKBNK
|1,53
|1.470.819.171
|% 2,68
|
|EKGYO
|2,50
|1.680.910.652
|% -1,57
|
|PETKM
|5,10
|2.945.733.513
|% -0,58
|
|TSKB
|1,75
|526.153.617
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,85
|695.199.003
|% -2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9967
|7,0004
|% 0,52
|
|Euro
|8,4793
|8,4851
|% 0,36
|
|Sterlin
|9,7068
|9,7554
|% 0,55
|
|Frank
|7,8150
|7,8621
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8604
|1,8698
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-23,39
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,36
|63,36
|0,06
|