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***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

18.05.2021 09:39



***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

Şirketimizin 110.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin  1 TL nominal değerli 100 adet pay için 3 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 91.000.000,00
TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 201.000.000,00 TL'ye artırılması nedeniyle halka arz edilecek paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı izahname 26.04.2021 tarihinde ilan edilmiştir.
Söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 3 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 28.04.2021 – 17.05.2021 tarihleri arasında 20 gün süreyle kullandırılmıştır.  
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 484.819,231 TL olup, bu paylar 20.05.2021 ve 21.05.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 3 TL'den düşük olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır
Halka arz edilecek 
484.819,231
 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan ve işbu özel durum açıklamasının ekinde kamuya duyurulan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna, Şirketimizin https://yatirimci.teknosa.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin https://www.akyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936691


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Yarım 1.574 1.616 78,82  
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