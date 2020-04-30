***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
30.04.2020 21:28
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'in 31 Mart 2020 tarihli SPK düzenlemelerine uygun mali tabloları bildirilmiştir. SPK'nın 2014/11 sayılı ilke kararı doğrultusunda, Şirketimiz'in bu mali tablolarında yer alan özkaynağının (-) 282.277.772 tam TL ve Şirketin bilanço dışı varlığı, markasının cari değerinin 458.500.000 tam TL olduğu dikkate alındığında, SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış mali tablolarında yer alan Özkaynağının eksi (-) durumunda bir değişiklik yaratmamıştır. Bu tespit üzerine ve yine SPK'nın 2014/11 sayılı İlke Kararı uyarınca TTK 376. maddesi uyarınca bilanço hazırlanarak sunulmuştur.
Bu bilanço TTK 376 maddesi uyarınca Şirket'in marka değerini de içerir olarak hazırlanmıştır. Şirket'in hazırlanan söz konusu TTK 376 bilançosunda Özkaynağı (+) 225.187.676 tam TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar, Şirketimizin 110.000.000 tam TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842027
BIST
18:05101.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -485,22
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
18:056,9905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0408
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9408
18:057,6545
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0952
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6683
En Düşük
7,5375
18:05378,55
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -4,27
|Açılış
|: 378,55
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
378,08
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.878.065
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|53.587.772
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|55.304.570
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|968.369
|% 10,00
|
|MAALT
|76,55
|10.836.434
|% 9,99
|
|DEVA
|16,20
|17.348.969
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.407.439
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|15.034.417
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|201.341
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|30.716.402
|% -9,99
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|THYAO
|10,69
|793.116.421
|% 0,66
|
|ASELS
|27,14
|678.298.736
|% -0,95
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|PETKM
|3,55
|546.677.502
|% -1,39
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% -5,19
|
|YKBNK
|2,10
|346.471.910
|% -1,41
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7723
|8,8163
|% 1,52
|
|Frank
|7,2101
|7,2535
|% 1,43
|
|Riyal
|1,8545
|1,8638
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|-28,30
|
|Altın Gr.
|378
|379
|-4,24
|
|Cumhuriyet
|2.424
|2.485
|-27,50
|
|Tam
|2.488
|2.546
|-28,20
|
|Yarım
|1.212
|1.244
|-13,80
|
|Çeyrek
|608
|622
|-6,90
|
|Gümüş.Ons
|14,89
|14,91
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,09
|
|B. Petrol
|24,80
|24,80
|0,58
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