***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
31.10.2020 00:59
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'in 30 Eylül 2020 tarihli SPK düzenlemelerine uygun mali tabloları bildirilmiştir. SPK'nın 2014/11 sayılı ilke kararı doğrultusunda Şirketimiz'in bu mali tablolarında yer alan özkaynağının (-) 235.685.187 tam TL ve Şirketin bilanço dışı varlığı markasının cari değerinin 24 Mart 2020 tarihli değerleme raporunda 458.500.000 tam TL olduğu dikkate alındığında SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış mali tablolarında yer alan Özkaynağının eksi (-) durumunda bir değişiklik yaratmamıştır. Bu tespit üzerine ve yine SPK'nın 2014/11 sayılı İlke Kararı uyarınca TTK 376. maddesi uyarınca bilanço hazırlanarak sunulmuştur. Bu bilanço TTK 376 maddesi uyarınca Şirket'in marka değerini de içerir olarak hazırlanmıştır. Şirket'in hazırlanan söz konusu TTK 376 bilançosunda özkaynağı (+) 297.170.646 tam TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar Şirketimizin 110.000.000 tam TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885262
BIST
18:051.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -14,62
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
18:058,3407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0524
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3857
En Düşük
8,2678
18:059,6699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0110
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
18:05504,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 7,57
|Açılış
|: 504,88
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|3,30
|841.135
|% 10,00
|
|CUSAN
|6,27
|23.927.159
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|14.886.448
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|65.290.443
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.643.700
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|1.064.160
|% -10,00
|
|UFUK
|11,89
|328.314
|% -9,99
|
|ROYAL
|3,79
|1.269.885
|% -9,98
|
|OSMEN
|19,21
|470.839
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|396.352
|% -9,98
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|GARAN
|6,60
|1.180.054.139
|% -2,65
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|SISE
|6,13
|840.676.122
|% -2,85
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|ALBRK
|1,62
|551.915.158
|% -8,47
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,06
|205.837.061
|% -3,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3392
|8,3407
|% 0,63
|
|Euro
|9,6692
|9,6699
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,7972
|10,8513
|% 1,15
|
|Frank
|9,0777
|9,1324
|% 0,80
|
|Riyal
|2,2219
|2,2331
|% 0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|10,79
|
|Altın Gr.
|505
|505
|7,50
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|56,00
|
|Tam
|3.340
|3.424
|52,48
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,38
|
|Çeyrek
|810
|828
|12,70
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,37
|0,17
|
|B. Petrol
|37,84
|37,84
|-0,42
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, KOZAL, GUBRF
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 17 kaybederek (% -1.10 ) 1, 004
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, KARTN, EMNIS, CUSAN, BURVA, IZMDC, MMCAS, EUYO, IZTAR, EGCYH
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17:58
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