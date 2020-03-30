TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|2,86
|14.698.969
|% 10,00
|KERVT
|3,19
|43.181.686
|% 10,00
|GSDHO
|1,10
|33.591.453
|% 10,00
|DITAS
|9,68
|2.403.934
|% 10,00
|KNFRT
|6,60
|11.519.245
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,1332
|8,1740
|% 1,65
|Frank
|6,8257
|6,8668
|% 1,00
|Riyal
|1,7456
|1,7544
|% 1,97
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,76
|Altın Gr.
|343
|343
|4,94
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|13,93
|13,96
|-0,50
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|-0,05
|B. Petrol
|26,18
|26,18
|-1,77
Seans Raporu
- 17:58GOODY Yüzde 4.15 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 989, 378 adet işlem
- 17:57XU100 Endeks 88, 285 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 7, 324.00 milyon TL de
- 17:57DITAS Yüzde 7.50 oranında artışla 9.46 lira fiyatla işlem gören hissede 200, 798 adet işlem
- 17:56KNFRT Yüzde 10.00 oranında artışla 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 779, 247 adet işlem
- 17:55SAYAS Yüzde 6.17 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 030, 911 adet işlem