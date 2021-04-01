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***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

01.04.2021 16:23



***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim  Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz  bünyesinde oluşturulmuş bulunan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Mevlüt AYDEMİR
        Başkan(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
   Temel Cüneyt EVİRGEN
Üye(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ümit KOCAGİL                           Üye( Finans Genel Müdür Yardımcısı)
Denetim Komitesi Üyeliklerine Mevlüt AYDEMİR                 Başkan(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Temel Cüneyt EVİRGEN Üye(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine Temel Cüneyt EVİRGEN Başkan(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Mevlüt AYDEMİR          Üye(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmelerine ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922606


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