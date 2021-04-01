***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.04.2021 16:23
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulmuş bulunan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Mevlüt AYDEMİR
Başkan(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Temel Cüneyt EVİRGEN
Üye(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ümit KOCAGİL Üye( Finans Genel Müdür Yardımcısı)
Denetim Komitesi Üyeliklerine Mevlüt AYDEMİR Başkan(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Temel Cüneyt EVİRGEN Üye(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine Temel Cüneyt EVİRGEN Başkan(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Mevlüt AYDEMİR Üye(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmelerine ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922606
BIST
17:411.424
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.399
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456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler17:41
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|JANTS
|751,90
|8.492.711
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|70.215.022
|% 9,99
|
|OSMEN
|35,66
|2.313.625
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.741.956
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|TACTR
|24,20
|109.020
|% -5,10
|
|GARAN
|6,99
|3.975.621.330
|% 4,48
|
|FROTO
|204,50
|1.048.294.554
|% 5,79
|
|KOZAL
|121,20
|1.042.539.694
|% 1,85
|
|SASA
|46,48
|939.459.949
|% 3,01
|
|PETKM
|6,02
|870.411.611
|% 4,70
|
|GARAN
|6,99
|3.975.621.330
|% 4,48
|
|SKBNK
|1,23
|332.889.256
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,91
|321.224.616
|% 0,00
|
|ODAS
|3,58
|520.933.961
|% 3,17
|
|PETKM
|6,02
|870.411.611
|% 4,70
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1287
|8,1317
|% -1,31
|
|Euro
|9,5910
|9,6077
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,2167
|11,2729
|% -0,94
|
|Frank
|8,5938
|8,6456
|% -1,15
|
|Riyal
|2,1661
|2,1769
|% -1,11
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|20,14
|
|Altın Gr.
|452
|453
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,97
|62,97
|0,23
|
Seans Raporu
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17:55BTCIM
Yüzde 6.39 oranında artışla 16.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 456 adet işlem
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17:51XU030
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Yüzde 9.96 oranında artışla 9.16 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 318, 680 adet işlem