***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulmuş bulunan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Mevlüt AYDEMİRBaşkan(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Temel Cüneyt EVİRGENÜye(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Ümit KOCAGİL Üye( Finans Genel Müdür Yardımcısı)Denetim Komitesi Üyeliklerine Mevlüt AYDEMİR Başkan(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Temel Cüneyt EVİRGEN Üye(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine Temel Cüneyt EVİRGEN Başkan(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Mevlüt AYDEMİR Üye(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmelerine ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922606BIST