***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulmuş bulunanDenetim Komitesi ÜyeliklerineDenetim Komitesi Başkanı Nevgül BİLSEL SAFKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiDenetim Komitesi Üyesi Temel Cüneyt EVİRGEN - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKurumsal Yönetim Komitesi ÜyeliklerineKurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Temel Cüneyt EVİRGEN - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Nevgül BİLSEL SAFKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Ümit KOCAGİL – Finans Genel Müdür YardımcısıRiskin Erken Saptanması Komitesi ÜyeliklerineRiskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Temel Cüneyt EVİRGEN - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiRiskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Nevgül BİLSEL SAFKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesiseçilmelerine Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013073BIST