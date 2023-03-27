***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.03.2023 19:23
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan
Denetim Komitesi Üyeliklerine
Denetim Komitesi Başkanı Nevgül BİLSEL SAFKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi Temel Cüneyt EVİRGEN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Temel Cüneyt EVİRGEN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Nevgül BİLSEL SAFKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Selim CAN – Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Temel Cüneyt EVİRGEN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Nevgül BİLSEL SAFKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
seçilmelerine,Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128277
BIST