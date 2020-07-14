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***TKURU* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

14.07.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER



***TKURU******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 21 Mayıs 2020 de KAP ta açıklandığı üzere Hüseyin Avni METİNKALE nin Taze Kuru San. ve Tic. A.Ş. nin % 70,59'una sahip olması sonrası Pay Alım Tebliği kapsamında Pay Alım Teklifi yapılmaktadır
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler TKURU

İşlem Türü Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Hüseyin Avni Metinkale
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 320378
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 06.07.2020
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 20.07.2020
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00

Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
B Grubu, TKURU, TRETKGD00017 Hamiline Değil İMTİYAZ YOK 8,05

Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
B Grubu, TKURU, TRETKGD00017 06.07.2020 0 0 0 0 0
B Grubu, TKURU, TRETKGD00017 07.07.2020 0 0 0 0 0
B Grubu, TKURU, TRETKGD00017 08.07.2020 0 0 0 0 0
B Grubu, TKURU, TRETKGD00017 09.07.2020 0 0 0 0 0
B Grubu, TKURU, TRETKGD00017 10.07.2020 0 0 0 0 0
B Grubu, TKURU, TRETKGD00017 13.07.2020 0 0 0 0 0
B Grubu, TKURU, TRETKGD00017 14.07.2020 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859844


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PSDTC 11,77 9.631.349 % 10,00  
PSDTC 11,77 9.631.349 % 10,00  
PSDTC 11,77 9.631.349 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5921 8,6352 % 0,09  
Frank 7,2878 7,3317 % 0,46  
Riyal 1,8251 1,8343 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 5,51  
Altın Gr. 399 399 1,45  
Cumhuriyet 2.594 2.617 9,60  
Tam 2.673 2.685 9,90  
Yarım 1.297 1.313 4,80  
Çeyrek 649 658 2,40  
Gümüş.Ons 19,16 19,21 0,12  
Gümüş Gr. 4,23 4,23 0,02  
B. Petrol 43,00 43,00 0,28  
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