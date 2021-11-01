***TKURU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.11.2021 09:24
***TKURU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Alt Pazar'da işlem görmekte olan TETAMAT GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'nin mevcut "TKURU" işlem kodu 01/11/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) geçerli olmak üzere "TETMT" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973321
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
0
En Düşük
0
12:359,5408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0488
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6129
En Düşük
9,5154
12:3511,0332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0807
|Açılış
|: 10,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,1161
En Düşük
11,0189
12:35546,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -3,21
|Açılış
|: 547,24
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,96
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ANELE
|2,67
|8.400.128
|% 19,46
|
|MERCN
|10,49
|7.939.088
|% 1,29
|
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|EREGL
|19,69
|373.854.048
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,03
|11.833.847
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% 0,00
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5302
|9,5408
|% -0,51
|
|Euro
|11,0172
|11,0332
|% -0,73
|
|Sterlin
|13,0030
|13,0682
|% -0,58
|
|Frank
|10,3663
|10,4288
|% -0,59
|
|Riyal
|2,5341
|2,5468
|% -0,58
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|0,14
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|3.601
|3.655
|-49,00
|
|Tam
|3.586
|3.676
|-34,88
|
|Yarım
|1.733
|1.778
|-16,88
|
|Çeyrek
|869
|889
|-8,43
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,06
|
|B. Petrol
|83,46
|83,46
|-0,26
|