***TKURU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***TKURU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [TKURU]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKURU.E) payında 30/06/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Tek Fiyat Yöntemiyle İşlem Görme", "Emir İptalinin, Emir Miktarı Azaltımının ve Emir Fiyatı Kötüleştirmenin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.TKURU.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 29/07/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944906BIST