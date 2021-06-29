***TKURU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
29.06.2021 18:11
***TKURU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKURU.E) payında 30/06/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Tek Fiyat Yöntemiyle İşlem Görme", "Emir İptalinin, Emir Miktarı Azaltımının ve Emir Fiyatı Kötüleştirmenin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
TKURU.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 29/07/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944906
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,58
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
18:058,7284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0452
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
18:0510,3600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0200
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,3700
En Düşük
10,3350
18:05493,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,59
|Açılış
|: 493,29
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|12,99
|7.765.893
|% 9,99
|
|ARMDA
|45,14
|5.126.989
|% 9,99
|
|TKURU
|271,00
|3.657.958
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|15.035.282
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.380.283
|% 9,97
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.842.857
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,75
|39.670.420
|% -9,87
|
|DENGE
|3,07
|1.046.726
|% -9,17
|
|MERIT
|16,32
|1.398.646
|% -8,57
|
|THYAO
|13,39
|1.189.927.913
|% -3,39
|
|GARAN
|8,25
|1.051.073.168
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,92
|645.233.816
|% -1,03
|
|KOZAL
|117,20
|542.803.982
|% 0,43
|
|KRDMD
|6,80
|521.294.411
|% 2,56
|
|EKGYO
|1,92
|645.233.816
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,16
|363.211.779
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|174.268.523
|% 0,79
|
|GARAN
|8,25
|1.051.073.168
|% 0,86
|
|PEKGY
|1,00
|115.713.597
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7257
|8,7284
|% 0,52
|
|Euro
|10,3500
|10,3600
|% -0,19
|
|Sterlin
|12,0422
|12,1026
|% 0,14
|
|Frank
|9,4452
|9,5021
|% 0,38
|
|Riyal
|2,3204
|2,3320
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-16,90
|
|Altın Gr.
|493
|494
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,79
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,53
|74,53
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 3 kaybederek (% -0.52 ) 1, 210
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, YAPRK, DOAS, TKURU, TACTR, MERKO, KUTPO, NIBAS, VANGD
-
17:59
TKURU, EDIP, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SAMAT, TDGYO, UTPYA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 214 hisse senedinden 60 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 144 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem