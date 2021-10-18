***TKURU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği
18.10.2021 18:47
***TKURU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )
İlgili Şirketler [TKURU]
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Türkçe
Kod Değişikliği
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Pazar
ALT PAZAR
Şirketin Eski Unvanı
TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Şirketin Yeni Unvanı
TETAMAT GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
Eski Bülten Adı
TAZE KURU GIDA
Yeni Bülten Adı
TETAMAT GIDA
Eski Kod
TKURU
Yeni Kod
TETMT
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
01/11/2021
Açıklamalar
Borsamız Alt Pazar'da işlem görmekte olan "TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş."nin ticaret unvanının "TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle Bülten adı 19/10/2021 tarihinden itibaren "TETAMAT GIDA" olarak mevcut "TKURU" işlem kodu 01/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "TETMT" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971304
BIST
10:331.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,18
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.431
En Düşük
1.424
10:339,2863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0445
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,3743
En Düşük
9,2669
10:3310,8299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0208
|Açılış
|: 10,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,9317
En Düşük
10,7921
10:33531,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,32
|Açılış
|: 531,13
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler10:32
|PRKAB
|18,84
|32.637.280
|% 9,53
|
|TLMAN
|33,78
|33.542.454
|% 7,85
|
|FRIGO
|22,64
|10.555.228
|% 6,09
|
|BAYRK
|8,87
|14.189.642
|% 5,60
|
|MERIT
|33,80
|29.252.335
|% 5,49
|
|DOKTA
|24,12
|329.817
|% -10,00
|
|CEOEM
|9,13
|32.054.687
|% -6,07
|
|NUGYO
|14,46
|4.719.493
|% -3,28
|
|YONGA
|19,22
|28.830
|% -3,13
|
|KLKIM
|13,91
|14.773.568
|% -2,18
|
|GARAN
|8,94
|436.414.281
|% 1,59
|
|FROTO
|174,00
|282.383.169
|% 4,57
|
|GUBRF
|53,40
|190.429.829
|% -1,29
|
|KRDMD
|7,22
|180.148.043
|% 0,28
|
|ASELS
|16,50
|151.157.204
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,39
|138.920.916
|% 1,70
|
|EKGYO
|1,95
|99.960.925
|% 1,56
|
|GARAN
|8,94
|436.414.281
|% 1,59
|
|KRDMD
|7,22
|180.148.043
|% 0,28
|
|ODAS
|1,44
|30.733.796
|% 0,00
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2852
|9,2884
|% -0,45
|
|Euro
|10,8187
|10,8259
|% -0,23
|
|Sterlin
|12,7519
|12,8159
|% -0,22
|
|Frank
|10,0418
|10,1023
|% -0,23
|
|Riyal
|2,4668
|2,4792
|% -0,59
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|16,81
|
|Altın Gr.
|531
|531
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.500
|3.554
|34,00
|
|Tam
|3.485
|3.572
|35,20
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|17,03
|
|Çeyrek
|845
|864
|8,51
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|7,06
|7,07
|0,10
|
|B. Petrol
|84,67
|84,67
|0,34
|