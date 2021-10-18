***TKURU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği









***TKURU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )İlgili Şirketler [TKURU]İlgili Fonlar []TürkçeKod DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PazarALT PAZARŞirketin Eski UnvanıTAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİŞirketin Yeni UnvanıTETAMAT GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİEski Bülten AdıTAZE KURU GIDAYeni Bülten AdıTETAMAT GIDAEski KodTKURUYeni KodTETMTKod Değişikliği Geçerlilik Tarihi01/11/2021AçıklamalarBorsamız Alt Pazar'da işlem görmekte olan "TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş."nin ticaret unvanının "TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle Bülten adı 19/10/2021 tarihinden itibaren "TETAMAT GIDA" olarak mevcut "TKURU" işlem kodu 01/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "TETMT" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971304BIST