***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2020 10:00
***TKURU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKURU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887898
BIST
12:231.258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 15,01
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.258
En Düşük
1.248
12:238,0785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0775
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
8,0614
12:239,5307
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,1036
|Açılış
|: 9,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,5109
12:23487,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,74
|Açılış
|: 487,30
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
486,82
BIST En Aktif Hisseler12:23
|KLGYO
|2,69
|56.766.939
|% 32,30
|
|MARTI
|3,19
|26.556.769
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|52.952.265
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|52.556.806
|% 10,00
|
|ETILR
|4,51
|182.267
|% 10,00
|
|KERVN
|0,78
|476.045
|% -9,30
|
|BALAT
|6,85
|141.254
|% -8,91
|
|MERKO
|12,00
|5.446.164
|% -6,90
|
|DAGHL
|17,00
|587.503
|% -5,40
|
|BLCYT
|6,84
|24.229.810
|% -4,87
|
|KRDMD
|3,94
|1.461.014.406
|% 5,63
|
|THYAO
|11,36
|1.166.155.067
|% -1,22
|
|GARAN
|7,85
|1.108.824.478
|% 1,16
|
|ASELS
|18,57
|757.267.139
|% 3,00
|
|TCELL
|15,65
|748.777.316
|% 1,76
|
|KRDMD
|3,94
|1.461.014.406
|% 5,63
|
|YKBNK
|2,59
|393.480.998
|% 1,57
|
|GARAN
|7,85
|1.108.824.478
|% 1,16
|
|ODAS
|3,70
|470.874.668
|% 0,82
|
|PETKM
|4,56
|567.782.295
|% 1,11
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0690
|8,0785
|% -0,95
|
|Euro
|9,5212
|9,5307
|% -1,08
|
|Sterlin
|10,7051
|10,7588
|% -0,62
|
|Frank
|8,7815
|8,8344
|% -1,01
|
|Riyal
|2,1480
|2,1587
|% -0,91
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|5,55
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|3.251
|3.300
|-45,00
|
|Tam
|3.232
|3.316
|-48,27
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-23,35
|
|Çeyrek
|784
|802
|-11,67
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,59
|44,59
|0,98
|